Water for People Honduras lanza concurso para convertirse en Guardián del Agua

Tegucigalpa- El concurso llamado #GUARDIANESdelAGUA propone el reto de presentar una idea o proyecto (en ejecución, a ejecutarse o ya ejecutado) con acciones dentro de las siguientes temáticas: Agua (acciones para abastecer agua y preservarla), Saneamiento (acciones para reducir la contaminación en el agua o mejorar estructuras) e Higiene (acciones para mejorar la calidad del agua para el consumo humano).

El concurso cuenta con 2 categorías: sociedad civil (jóvenes de entre 16 a 20 años y adultos de 21 años a más) y empresas (pequeñas, medianas y grandes).

Water for People Honduras es una ONG internacional encargada de promover el acceso al agua segura desde hace 25 años en el país. Debido a la necesidad de enfocar sus esfuerzos para solucionar el problema de la escasez del agua, hoy en día viene enfocándose en los Municipios de Chinda Santa Bárbara, El Negrito Yoro y San Antonio de Cortés y lanza este concurso a nivel nacional.

Al cierre del 2021, Water for People en Honduras alcanzó una población beneficiada de alrededor de 53 mil personas, las cuales experimentaron mejoras en los niveles de servicio de agua en sus hoga- res. Resultado del trabajo de infraestructura y/o el progreso hacia la sostenibilidad, a través de esfuerzos de desarrollo de capacidades. También se han impactado 26 sistemas comunitarios, 17 sis- temas de agua en escuelas, 3 sistemas de agua en clínicas, totalizando alrededor de 13 mil personas con servicios de agua, saneamiento e higiene. Henry Gudiel, director país de Water for People, com- parte los siguientes datos de impacto:

-Menos del 20% de la zona rural de Honduras cuenta con una gestión segura del agua, según datos de la OMS y UNICEF 2021.1

-En las últimas tres décadas, Honduras ha experimentado modificaciones notables en su clima, expresado en aumento de temperaturas, llegando a extremos de sequía en zonas que, si bien eran secas, conservaban épocas de lluvia.

-Existe más de un 50% de la población hondureña con un bajo nivel de manejo seguro de sus aguas residuales, según OMS y Unicef 2020.

Individuos:

Un relato escrito de máximo 200 palabras narrando la idea de su proyecto ejecutado o por ejecutarse junto a una fotografía en JPG o PNG que haga referencia o sea del proyecto mencionado.

Un video de máximo 2 minutos narrando la acción por el agua que se realizó, se está realizando o se está planifi- cando.

Empresas:

Llenar el formulario enlazado AQUÍ. Video de (2 min máximo) o una fotografía + 1 relato que resuma el proyecto. Tanto empresas como individuos deberán enviar su video o relato al correo: con el asunto Concurso_GuardianesdelAgua_Individuos o Concurso_GuardianesdelAgua_Empresas.

Las postulaciones serán recibidas desde el 10 de mayo hasta el 26 de mayo. Luego de ello se escogerá una lista de finalistas que competirán en la fase final por los premios a través de votos en las redes sociales de Water for People Honduras.

“En estos 7 años me inspira la idea de promover el desarrollo de servicios de agua potable y de saneamiento de alta calidad, accesibles a todos y apoyados por comunidades, negocios, y gobiernos fuertes. En Water For People he encontrado un reto importante en la consecución de acceso sostenible a los servicios básicos para los hondureños y hondureñas.” menciona Henry Gudiel, actual director país de Water For People Honduras.

“Water for People a través de su modelo diferenciado, contempla de forma estratégica e integral los obje- tivos que permiten desarrollar servicios accesibles y de calidad en agua potable y saneamiento, mediante la sostenibilidad; por eso, el trabajar de la mano con comunidades, empresas y gobiernos locales son para mi un aliciente para producir un cambio sustancial en la sociedad». afirma David Ramos, especialista en comunicación y captación de fondos para Water For People Honduras.

El trabajo de Water for People está alineado principalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, que busca garantizar el acceso a agua potable y saneamiento para todos. En palabras más sen- cillas, lograr servicios de agua y saneamiento para todos y para siempre.

Al día de hoy han beneficiado a más 3.6 millones personas en todo el mundo y en Honduras, tan solo en 2019, Water for People logró que todas las 66 escuelas y centros de salud, más 46 comunidades del muni- cipio de San Antonio de Cortés, tuvieran agua.

Invitamos a todos a sumarse a este concurso para ser premiados como #GUARDIANESdelAGUA, y así inspiren con el ejemplo a más personas a concientizar sobre la problemática del agua, saneamiento e higiene.