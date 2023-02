Warner anuncia que trabaja en nuevas películas de «Lord of The Rings»

Los Ángeles (EEUU) – El presidente de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunció este jueves que han llegado a un acuerdo para realizar nuevas películas basadas en el universo de «Lord of the Rings», creado por J.R.R. Tolkien.

Los estudios pertenecientes al conglomerado de Warner Bros. Discovery, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, pactaron con Embracer Group AB la producción de nuevas películas, según información de medios locales.

Esta última empresa es dueña de Middle Earth Enterprises, propietaria de algunos derechos de la obra de Tolkien, y el acuerdo supone la adaptación al cine de libros como «Lord of the Rings» y «The Hobbit».

Según los responsables del estudio de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdy, los trabajos próximos no serán una recapitulación del trabajo del director Peter Jackson, encargado de llevar a la gran pantalla dos trilogías basadas en dichas obras de Tolkien.

«Planeamos honrar al pasado y mirar al futuro y adherirnos al más sólido nivel de calidad y valores de producción», dijo Lee Guinchard, presidente de Freemode, que forma parte de Embracer Group AB, en una conferencia de inversores de Warner Bros. Discovery.

Con Jackson a la cabeza, New Line Cinema fue el estudio encargado de inmortalizar en el cine la historia de J.R.R. Tolkien compuesta por las películas «The Fellowship of the Ring» (2001), «The Two Towers» (2002) y «The Return of the King» (2003).

Los filmes fueron protagonizados por Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen y Cate Blanchett, y el éxito de las cintas se vio reflejado en la crítica y en el recibimiento del público.

Asimismo, la empresa de entretenimiento trabajó en co-producción con Warner Bros Pictures para la realización de la trilogía de «The Hobbit», también dirigidas por Jackson y basadas en los escritos del autor británico.

Hasta el momento no fueron adelantadas las fechas de inicio de la producción o el estreno aproximado de dichos proyectos. EFE