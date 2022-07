Votaremos por una ley sin trampas: diputada Espinoza sobre reformas al proceso de elección de la nueva CSJ

Tegucigalpa – Maribel Espinoza, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), manifestó este miércoles que todavía hay tiempo para reformar Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la selección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se comprometió a respaldar una normativa sin trampas y transparente por el bien de Honduras.

–Espinoza dijo que de las tres propuestas de ley para elegir a los nuevos magistrados se sacará una sola. Los proyectos fueron presentados por Rasel Tomé, Fátima Mena y Edmundo Orellana.

Dijo inicialmente dijo que desde el Congreso Nacional se busca darle el mejor Poder Judicial al pueblo hondureño, independiente y transparente, en tanto recomendó estar atentos a las acciones de la Junta Nominadora de los nuevo magistrados porque al final de todo “los diputados no evaluarán, sino ellos y ese es el primer paso para que no haya más de lo mismo”.

Indicó que en la búsqueda de ese objetivo las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán actual en el marco de la ética y honradez de manera que no se permita caer en los errores del pasado y en el caso de que haya reformar a la normativa de elección y selección de magistrados “todavía hay tiempo para realizarlas”, externó.

Según Espinoza –integrante de la comisión de dictamen- en la Ley que están a punto de aprobar tiene un procedimiento impugnatorio para los integrantes de la junta proponente de magistrados del Poder Judicial que no cumplan con la idoneidad y ética, en razón de escoger a los postulantes de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Sobre la tardanza en aprobar uno de los tres proyectos presentados ante la Cámara Legislativa, es porque pasa por una minuciosa revisión y se busca que goce de total transparencia en el proceso porque serán la garantía para que la Junta Nominadora escoja a los 45 mejores profesionales para integrar el nuevo Supremos por los próximos siete años en Honduras.

“La evaluación será técnica y no política, porque si logramos aprobar las reformas a la ley orgánica tendremos a los mejores 45 aspirantes a magistrados (…) hay grupos criminales que tratarán de desprestigiar el proceso y oponerse a la aprobación de reformas, pero al pueblo le digo, acompáñenos para que hagamos realidad los cambios que urgen en el país”, externó.

Instó a los juristas hondureños a auto proponerse para integrar la CSJ, ya que esta vez la puerta está abierta y deben aprovecharla, todos aquellos que quieran servir al país, es momento de hacerlo, sé que no han querido participar porque los politiqueros han hecho fiesta, tenemos la intención de hacer las cosas diferentes en el Congreso, pero sepan que ocupamos los votos.

“Tenemos que votar por una ley que no tenga trampas, ese es el compromiso, no hay preferencia político, todo profesional que cree tener los requisitos debe presentarse –capacidad, idoneidad y objetividad, pueden hacerlo, yo no evalúo, sino la junta nominadora”, concluyó la parlamentaria. JP