Vinícius: Un premio en el que la gente no quiso votar por mí no va a cambiar lo que pienso

Doha – El brasileño Vinícius Junior aseguró, respecto a quedar segundo en el Balón de Oro el pasado 28 de octubre, que «un premio en el que la gente no quiso» votar por él «no va a cambiar» lo que piensa de si mismo, en unas declaraciones realizadas tras ser nombrado mejor jugador de la Intercontinental, con gol y asistencia en la final, y recibir el martes el premio ‘The Best’ de la FIFA a mejor futbolista.

Vinícius aseguró que vive «los días muy tranquilo», en referencia a cómo vivió el no ganar el Balón de Oro, a la vez que demostró de nuevo su confianza en su juego.

«Siempre he seguido trabajando fuerte y un premio que la gente no quiso votar por mi no va a cambiar lo que pienso y lo que me dicen mis compañeros todos los días. Estoy aquí para jugar por ellos y hacer lo mejor por la camiseta más grande del mundo”, dijo en rueda de prensa.

El brasileño declaró además que cree «que sí» está haciendo historia en el Real Madrid, con 14 títulos en su palmarés.

“Estamos siguiendo lo que la historia pide en este club, que son muchos títulos y hacer historia. No todos los jugadores pueden vestir esta camiseta, no tienen la oportunidad de jugar para el equipo más grande del mundo. Somos unos elegidos y tenemos que disfrutar cada día”, declaró.

“Contento por el partido de hoy y por el día de ayer, que fue muy especial y bonito porque es un premio importante para todos los jugadores. La última temporada he podido ganar muchos títulos y ahora a seguir ganando con esta camiseta”, comentó en Telecinco.

“Tengo que reservar sitios porque los premios son muy especiales. No es solo mio, es de todos los jugadores, el míster que me da la libertad, del presidente que ha confiado siempre en mí, de todos los que trabajan con nosotros en Valdebebas…”, añadió.

“Ojalá pueda seguir aquí ganando muchos títulos y los mejores jugadores del mundo. Es un sueño cumplido”, completó.

Un Vinícius que apuntó que el 1-0, en el que regateó al guardameta del Pachuca y sirvió en bandeja el tanto a Mbappé, hizo “un partido más fácil” para ellos.

“Enhorabuena para el míster, nos da libertad y hace todo perfecto para nosotros”, aseguró el brasileño al ser preguntado sobre su técnico, que este miércoles, con la Intercontinental, se convirtió en el entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid (15). JS