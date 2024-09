Villanueva dice la Policía no quiere que los auditen y pide a ministro Sánchez explicar cómo paga sus casas

Tegucigalpa – La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva volvió a arremeter contra el titular de esa institución, Gustavo Sánchez, a quien le pidió dejar de obstaculizarle su trabajo, al tiempo que le pidió explicar de dónde paga sus casas y dijo de él se pueden decir muchas cosas.

– Confesó que las máximas autoridades cuando quieren sacar a un elemento de la institución lo asignan a la Rivera Hernández de San Pedro Sula o a la zona de La Mosquitia.

“Ellos no quieren que desde adentro de esta Policía haya alguien externo que los audite, que conozca cómo están investigando, cómo gastan los dineros. Ellos no quieren, absolutamente a nadie y me ven como un extraño, yo soy viceministra de asuntos policiales y puedo andar investigando cómo son las licitaciones, cómo son las investigaciones, cómo es la negligencia en la investigación de la cárcel y muchas otras cosas más que ellos quieren obstaculizar mi trabajo, ellos quieren que hable, pues puedo hablar muchas cosas”, aseveró.

En entrevista con el medio televisivo HCH, la también médico forense, reveló que existe una incomodidad por parte del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez por los cuestionamientos que ella ha externado en su contra.

La funcionaria culpó al titular de Seguridad de boicotear su trabajo cuando fungió como interventora del Sistema Nacional Penitenciario, e igualmente lo hace ahora al recortarle el presupuesto y tiene a más del 90 % de sus empleados en el Ministerio de Trabajo para no pagarles.

Asimismo, lo increpó y le preguntó si ya renunció al cargo de director de la Policía o sigue cobrando ese salario o los 90 mil lempiras que gana el secretario de Seguridad. “Él debería explicar de dónde paga sus casas donde vive, en fin son muchas cosas que a Sánchez Velásquez se le pueden sacar, pero a mí que me permita trabajar y no me siga boicoteando”.

Clamó que “soy una mujer que merece respeto dentro de la Secretaría y no soy cualquier persona, soy la viceministra de Seguridad que tiene credenciales y honorabilidad”.

El atentado de anoche

Aseguró de forma categórica que tiene un cuerpo de escoltas que cuidan su integridad, al tiempo que negó sean más de los que están asignados en la posta policial de la colonia Villa Nueva, como reveló el jefe de la Policía, Juan Manuel Aguilar Godoy.

Denunció que “desde hace mucho tiempo se está obstruyendo mi trabajo en la Policía Nacional en la Secretaría de Seguridad y mi presencia estorba, sin embargo usen lo que usen, no voy a renunciar hasta segunda orden cuando la presidenta así lo estime conveniente”.

Villanueva aseguró tener las pruebas científicas para desmentir las irregularidades que están ocurriendo en el interior de la Secretaría de Seguridad.

Sobre el supuesto atentado a sus escoltas la noche del martes y que la Policía lo atribuyó el escape de un automotor, la funcionaria respondió estar curtida de las estrategias que se utilizan para que ella salga huyendo del país.

Pronunció que existes testigos que aseguran escucharon detonaciones de bala, pero que ahora el cuerpo policial salga con que fue el escape de un carro, “Dios mío, qué investigaciones son esas. Hay tres testigos… ya los muchachos que están trabajando conmigo tienen miedo”, apuntó.

“Soy una mujer seria, no soy una persona que se presta para generar victimización, no me caracterizo por eso. Agradezco a todos los medios de comunicación porque desde el caso de Sherill (Hernández) me han salvado la vida”, expresó.

Enfatizó que “un comunicado de ese tipo, siempre salen como a lavarse las manos, ¿por qué no se sienta Sánchez Velásquez conmigo? ¿por qué no me da la cara y realmente conversamos? De las cosas que están ocurriendo, de los pendientes en las investigaciones, ¿por qué no se sienta a hablar las verdades con la doctora Villanueva”. PD