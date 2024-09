La viceministra Villanueva tiene más funcionarios policiales asignados que la posta de Villa Nueva, revela jefe de la PN

Tegucigalpa – El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy reveló este miércoles que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva tiene más funcionarios policiales asignados para su resguardo que los que operan en la posta de la colonia Villa Nueva de la capital hondureña.

“Ella está muy bien, no tiene ningún inconveniente, tiene seguridad… sólo voy a decir una cosa, yo soy de Tegucigalpa, ella tiene más funcionarios policiales que la posta de Villa Nueva, entonces no le puedo dar más funcionarios y tiene agentes certificados que son de su confianza”, expresó.

Ejemplificó que él, como director de la Policía, apenas camina con un carro y un conductor. “Aquí donde me miran tuve un enfrentamiento y me pegaron cuatro impactos de bala y aquí estoy, Dios me tiene vivo”, refirió.

(LEER) Disparan contra vehículo escolta de viceministra Villanueva

Sobre el supuesto atentado a la escolta de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, refirió que emitirán un comunicado oficial y en se detallarán situaciones ocurridas la noche del martes de esta semana.

“Esperemos a que se produzca el comunicado y entonces voy a dar todas las declaraciones, pero por el momento me limitó a decir que ya tenemos nuestras propias conclusiones y sabemos qué es lo que pasó. JS