Victoria de Trump representará un giro gerencial histórico a la política exterior de EEUU

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado refirió este miércoles que el gane de Donald Trump en los Estados Unidos representará un giro gerencial histórico a la política exterior de Estados Unidos para con algunos países latinoamericanos.

“El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, inclusive ya se atrevió a decir ´narcogobierno´, como los de Venezuela, Cuba, Honduras y Nicaragua, deben ser erradicados de Latinoamérica”, dijo al calificar de peligrosa esa afirmación del mandatario electo de EEUU.

Adicionalmente, Maldonado señaló que si llegan a imponerle a los migrantes que paguen impuestos“Se está haciendo un decreto, se está pensando en que nuestros migrantes hondureños que trabajan allá, deben gastar dinero en los EEUU y por un tiempo prudencial no van a poner ingresar divisas al país, entonces va a atentar contra la economía”, enfatizó.

Maldonado afirmó que “como organismo de derechos humanos estamos manifestando que con la elección del presidente Donald Trump, los políticos torcidos, llámese de cualquier partido, que han evadido la justicia y que han trastocado los dineros públicos, que pongan las barbas en remojo”.

En tal sentido, advirtió que con la nueva administración habrá nueva Lista Engel, nuevos desvisados. Además, “la situación de haber renunciado al Tratado de Extradición me parece que no tenemos ni una nueva justicia y no podemos estar contumeriando a criminales menos a narcotraficantes”. VC