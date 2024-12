Vicealcalde pide al edil Contreras que se trate su salud mental por el bien de San Pedro Sula

Tegucigalpa – El vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar, denunció públicamente un acto de vandalismo en su oficina de la Alcaldía Municipal.

Según Menjívar, personas desconocidas ingresaron a su oficina y forzaron el llavín, además de remover la rotulación que indica «vicealcaldía». La misma acción se llevó a cabo en la oficina de su asistente.

«Este es uno más de los arrebatos del alcalde Roberto Contreras», señaló Menjívar, quien hizo un llamado urgente para que el edil trate su salud mental.

«Por la salud del alcalde, de su familia y por el bien de San Pedro Sula, el alcalde necesita atención psiquiátrica. Él debe reconocer que necesita atender esta condición por el bien de nuestra ciudad», zanjó.

Menjívar expresó su preocupación por la seguridad de su oficina y la posible colocación de elementos extraños o pruebas falsas. «Temo que hayan implantado alguna cosa extraña ahí. Si fuera algo legítimo, se debió hacer durante el día y en mi presencia», señaló.

El vicealcalde subrayó que su oficina le pertenece legítimamente y recordó que su cargo es más legítimo porque fue electo por el voto popular y no como el edil que fue designado por el partido Libre. Añadió que, si él no hubiera renunciado, Roberto Contreras no sería alcalde, ya que quien aparecía en la papeleta electoral era su hermano.

Menjívar concluyó haciendo hincapié en la necesidad de investigar estos hechos y tomar medidas para garantizar la seguridad y la transparencia en el funcionamiento de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, al tiempo que recalcó que el alcalde debe tratar su salud mental de forma inmediata. LB