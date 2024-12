Vicealcalde de SPS critica huelga de hambre del alcalde Contreras: «Hace circo y desatiende la tragedia municipal»

Tegucigalpa – Luego de conocerse la huelga de hambre que inició este día el alcalde de San Pedro Sula, el vicealcalde Omar Menjívar, lanzó duras críticas hacia el alcalde Roberto Contreras, acusándolo de desviar la atención de los problemas reales de la municipalidad con su reciente acción.

Añadió que Contreras pretende que la atención se centre en el espectáculo que está haciendo allá y no en la tragedia que está ocurriendo en la municipalidad internamente, expresó Menjívar, refiriéndose a la huelga de hambre que Contreras ha iniciado para protestar contra la falta de fondos destinados al municipio y la intervención de parte del Ministerio Público, lo que él aduce es persecución para su persona y miembros de su familia.

Menjívar calificó la acción del alcalde como una «payasada» y mencionó un mensaje leído en redes sociales: «cuando un payaso asciende al palacio real, el payaso no se convierte en rey, sino que hace que el palacio se convierta en circo. Y eso es lo que está haciendo el alcalde».

El vicealcalde también subrayó que la situación financiera del municipio es crítica y que la administración municipal merece un manejo más responsable. «El pueblo de SPS merece más respeto.

Por otra parte, dijo que no es cierta la cantidad que contreras menciona sobre la deuda del gobierno central con la municipalidad, y el saldo que está pendiente no son más de 300 porque no llega a 90 millones y él hace política con eso, politiza los temas más importantes de la municipalidad y eso es irresponsable, indicó Menjívar.

La huelga de hambre de Contreras ha generado una división de opiniones entre los ciudadanos y los funcionarios del municipio. Mientras algunos apoyan su protesta como un medio de presión legítimo para obtener los fondos necesarios, otros, como Menjívar, consideran que estas acciones distraen de los problemas urgentes que enfrentan los habitantes de la ciudad industrial del país. LB