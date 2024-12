Ventas navideñas cayeron 30 %, lamenta dirigente de Mipymes en zona norte

Tegucigalpa – El presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), Victorino Carranza, lamentó este miércoles que este sector no cumplió las expectativas de venta en la temporada navideña, las que son necesarias para subsistir en este momento y poder soportar por los primeros 90 días del próximo año.

“Yo creo que si no tenemos el financiamiento, vamos a desaparecer la mayoría de las mipymes, un 70 % porque las ventas se fueron abajo del 70 %, nunca antes visto”, dijo el dirigente de mipymes quien atribuyó la alarmante merma de las ventas en esta época a un menor poder adquisitivo de la población.

“No hay ingresos, no hay dinero en los bolsillo porque si no hay inversión, no podemos reducir la pobreza, no podemos andar dinero a los bolsillos, y ¿quién está invirtiendo?” cuestionó al remarcar que ni foráneos ni locales están invirtiendo en el país.

Carranza dijo que las mipymes atraviesan una situación económica difícil, al grado que negociaron con los empleados para pagarles únicamente el 50 % del pago del aguinaldo, una situación que ocurre por según ocasión.

“Nosotros movíamos seis mil millones de lempiras al año, solo en aguinaldos, hoy no es posible. Estamos conscientes que estamos contraviniendo la Ley, el código del trabajo lo exige, que eso es parte de obrero y hay que dárselo, pero llegamos a un entendimiento de un 50 %, aunque no es lo correcto, ni lo justo”, dijo al agregar que aun así “empezamos a vender para cumplirles a ellos y quedamos en la peor situación”.

El dirigente de las mipymes expresó que la expectativa para el 2025 son negativas, ya que si no tienen financiamiento para generar 61 mil empleos de los 68 mil que el gremio tenemos en déficit, “la cosa se va a poner un caos, va ser desesperante, los antivalores van a seguir, no tienen la culpa el ser humano porque tiene necesidades familiares que cubrir y no queda otra más que al buscar al hurto, para que esa manera subsistir.

Asimismo reiteró el llamado al gobierno a tomar dirección precisas a nivel de las micro y pequeñas empresas, además les pide a los funcionarios, “no seguir recibiendo informes nocivos de los cuales no son reales, no concretos, mientras no hablen con nosotros personalmente y de esa manera conozca las necesidades del valle de Sula, que somos el brazo financiado. VC