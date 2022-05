“Vamos a vigilar el poder y ellos se sentirán incómodos con nosotros”, advierte ministro Orellana

Tegucigalpa – “Vamos a vigilar el poder y por eso el poder se va a sentir incómodo con nosotros, pero tenemos -y esa es una de las cosas por las cuales acepté este cargo- la voluntad firme y continuada, decidida de la presidenta de la República para llevar a cabo esto”, expresó este miércoles el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana.

Reveló que en la primera reunión de gabinete se les advirtió por parte de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya, que la misión principal del gobierno será luchar por la transparencia y la rendición de cuentas, y la lucha anticorrupción”.

Ahondó que “se nos advirtió que van a ser implacables con aquel o aquella que contravenga la ley o desvíe fondos públicos”.

Citó que el problema de la corrupción está relacionada con la humanidad misma y no importa cuántos grupos sean descabezados, siempre afloran otros que quieren seguir por esta misma ruta.

“Cada vez que alguien hunde sus uñas en el tesoro nacional, es un hospital público o una escuela que no se construye, profesores o médicos que no se contratan, hay caminos o carreteras que no se construyen y quiénes son los que sufren, pues las nuevas generaciones”, reflexionó.

El funcionario acentuó: “vivimos 11 años bajo un régimen corrupto, calculen ustedes desde el golpe de Estado para acá, un niño que haya tenido 10 años, ahora tiene 21 años; cuál fue el modelo de gente que vio, en esa etapa vimos crecer nosotros personajes como Los Cachiros, Los Ardón, Los Valle y otros que vinculados con el poder han sido señalados en los tribunales”.

Tachó que haya sido la justicia extranjera la que tocó a estas altas estructuras del poder. “Eso para nosotros debe ser motivo de vergüenza, yo no me siento contento de saber que dos expresidentes de Honduras -uno ya murió y otro va a morir en EEUU- acusados por lo que ahora estamos tratando de evitar. Eso me hace sentir avergonzado”.

Finalmente, valoró el trabajo anticorrupción de Gabriela Castellanos, directora del CNA, así como de Odir Fernández, de quien lamentó abandone ese ente de sociedad civil, aunque destacó que seguirá desde otra trinchera en esta misma lucha por la transparencia en el país.

Este miércoles se firmó un convenio entre la Secretaría de Transparencia, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para velar por mecanismos de anticorrupción pública. JS