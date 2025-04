“Vamos a deducir responsabilidades”, advierte ministra a médicos en paro

Tegucigalpa – La ministra de Salud, Carla Paredes advirtió este jueves a los médicos en huelga desde hace unos 10 días: “vamos a deducir responsabilidades” y para ellos hay personal de recursos humanos levantando actas con personeros de la Secretaría de Trabajo.

– “El Colegio Médico ya parece una paralela del Sitramedhys”, acusó.

– Están en las asambleas con el teléfono en mano, luego se levantan y se van para sus clínicas privadas, les encantan las reuniones sobretodo si es miércoles, reprochó Paredes.

“Por Dios santo, les digo a mis colegas: levanten la mano los que han cobrado y yo puedo entender a los que aún no les hemos pagado”, exclamó.

Dijo que personalmente ha mantenido un perfil muy bajo en esta problemática –según ella– ocasionada por el Colegio Médico, “ellos se levantan de la mesa de diálogo y vuelven a lo mismo”.

Reveló que en el sistema sanitario público hay más de 7 mil médicos, y existen problemas con el pago para menos de 70. “Reconocemos a cobrar en tiempo y en forma, también reconocemos que la parte administrativa de la burocracia es extensa y hay que cumplirla en ley, y esa parte es la que nos obliga a no pagar mensualmente, o a los 20 días”, describió.

Cuestionó que cada vez que se sientan a negociar con los representantes del Colegio Médico de Honduras, ellos salen con otra lista de demandas que incluyen a entes descentralizados, hospital militar, Seguro Social, y lo hacen porque se han vuelto veedores de todo.

“Cada vez que llegamos a un acuerdo en el punto que ha generado que se vayan a asambleas, absolutamente ilegales, ellos salen con otro tema”, subrayó.

Tildó al Colegio Médico como una paralela del Sindicato de Trabajadores de la Medicina Hospitales y Similares (Sitramedhys). “A estos, definitivamente, les preocupa tanto que en redes sociales les digan que si son de Libre… quiero decirle algo a toda la población y que lo tengan claro, el Colegio Médico no ha sido protagonista de ninguno de los beneficios que tiene el gremio médico en este momento. Los más de 1 mil 500 médicos que han pasado a acuerdos ha sido una decisión de la presidenta, el colegio sólo se tomó la foto como si fuera un logro de ellos”, reprochó.

Citó que el actual gobierno concedió que de 12 días se pasara a 21 días para el descanso profiláctico.

Aseguró que pagarán hasta el último centavo al personal médico, pero no hay derecho de sacrificar a la población que busca atención a los centros hospitalarios.

La ministra Paredes enfatizó que “los que salen siempre son los que enarbolan la bandera de un colegio que me duele en el alma porque estoy afiliada a ese colegio, ha perdido toda perspectiva porque no se preocupan por el bienestar”.

Puntualizó afirmando que “entiendo que estamos en un año político y que mi colegio está politizado, no me vengan a decir que es un gremio, ya no es un gremio. No me siento boicoteada, me diento desilusionada, no hay interés colectivo. Observen esas redes sociales del Colegio Médico, que si aquel es cachureco, que si no… qué tiene que ver, ya sabe uno que es podredumbre ser cachureco, ya se sabe que es tener el alma podrida y la mente llena de mostaza porque es el partido que ha destrozado a este país”. JS