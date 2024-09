«Vamos a concentrarnos en el trabajo, no quiero que me robe la paz»: Cossette López

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), Cossette López, dijo este martes que se concentrará en el trabajo “no quiero hablar más del tema porque no quiero que me robe la paz”, respecto a diferencias con su homólogo Marlon Ochoa.

Señaló que no hay nada que manifestar porque todo el mundo ha visto y no solo es al interior del CNE que hay un tema de intimidación, sino que afuera hay una evidente orquestación de actividades que son constitutivas de delitos cuando me atribuyen actos que no he cometido.

“Manchan mi imagen incluso la de una menor de edad y la de una persona fallecida que es mi abuelo”, dijo con la voz entrecortada la funcionaria.

En ese sentido, aseguró que se concentrará en el trabajo, “lo que ha pasado no me va a quitar la paz, ni la tranquilidad, y la bajeza que otros tienen no la voy a tener yo”, argumentó.

Sostuvo que es importante la reunión que se realizará hoy porque se tiene que empezar a solicitar los desembolsos para empezar a ver lo de la biometría y lo del TREP y para las contrataciones de eso se debe de tener el presupuesto”, apuntó. IR