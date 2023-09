Va para largo mientras no bajen las aguas, dice jefe la bancada liberal sobre elección del Fiscal General

Tegucigalpa – El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, avizoró este miércoles que la elección del nuevo Fiscal General “irá para largo” mientras no exista consenso entre las fuerzas políticas del Congreso Nacional.

“Mientras no exista el acuerdo entre todas las fuerzas que componen el Congreso (Nacional) va para largo”, dijo Segura a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Sostuvo que no ha habido cambios de postura en el Partido Liberal y que se mantendrá en la misma posición.

Se preguntó qué pasaría que de la lista de cinco candidatos que remitieron al Congreso Nacional ninguno logra reunir los 86 votos necesarios, ¿vamos a esperar a que termine este gobierno? ¿Vamos a esperar que pasen otros siete años para que manden otra lista?

El congresista liberal reconoció que hay un nivel de confrontación sin desmedida en el Congreso Nacional comentando que la polarización en dos sectores del país: Partido Nacional y Partido Libre.

“Mientras no bajen esas aguas, no tengan el deseo de sentarse y poner por encima de las pretensiones partidarias poner la patria no vamos a elegir al nuevo Fiscal General”, analizó. AG