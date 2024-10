“Ustedes no valen la pena, son hipócritas”, dice Redondo a congresistas estadounidenses

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo a través de sus redes sociales dijo que los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, “son hipócritas y que no valen la pena”.

Los congresistas republicanos del estado de Florida, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, manifestaron el lunes que lo peor que le puede pasar a Honduras es que vuelva a ganar las elecciones el Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, Redondo manifestó que los republicanos María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, parece que convenientemente olvidan la historia reciente de Honduras y la complicidad de ciertos sectores en su propio país con un verdadero narco-gobierno, el de Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado, encontrado culpable y condenado por cargos de narcotráfico.

Agregó que si realmente les preocupara la democracia y el bienestar del pueblo hondureño, ¿dónde estuvo su indignación cuando los derechos de nuestro pueblo eran pisoteados y los carteles de la droga controlaban nuestras instituciones?.

Indicó que ha visto cómo, a lo largo del tiempo, ustedes no han tenido reparos en reunirse con narcotraficantes que ahora cumplen condena en su propio país, así como con quienes les brindaron ayuda, además de reunirse con corruptos, agresores de mujeres y prófugos de la justicia de Honduras.

“Hemos visto sus insultos, injerencia, difamación e injurias, todo este tiempo los hemos ignorado porque, francamente, ustedes no valen la pena. Pero ya basta de tanto abuso y de sus posturas radicales y absurdas, que solo logran desprestigiar a su propio gobierno”, arguyó.

Señaló que sus declaraciones y amenazas infundadas no son más que un intento descarado de interferir en los asuntos internos de Honduras.

“Ustedes son hipócritas, usando su retórica ideológica para desestabilizar a un gobierno democráticamente electo. Honduras no aceptará lecciones de aquellos que permanecieron en silencio frente a los verdaderos abusos del pasado y el narco-gobierno al que ayudaron”, argumentó.

Añadió que “defenderemos nuestra soberanía con la misma firmeza con la que rechazamos el narco-gobierno de Hernández. Nosotros no somos narcos ni corruptos como aquellos que ustedes han apoyado”.

Los votantes del Distrito 27 de Florida (@RepMariaSalazar) y del Distrito 28 de Florida (@RepCarlos) deberían considerar si es conveniente apoyar a representantes que no dudan en alinearse con verdaderos narcos y criminales, mientras atacan a una nación que busca recuperar su rumbo democrático y restablecer el Estado de derecho, indicó.

“Los narcotraficantes con los que ustedes se tomaron fotos, además de apoyarlos, fueron los mismos que inundaron Estados Unidos con toneladas de droga, afirmando descaradamente que estaban poniendo cocaína directamente bajo las narices de los estadounidenses”, dijo.

Apuntó que "es realmente una pena que eso no les importe. Ustedes no representan al pueblo de Estados Unidos y no merecen ser representantes de nada más que de su propia ruindad".