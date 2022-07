Unos 80 centros educativos reportan alto contagio de COVID, según dirigente magisterial

Tegucigalpa– Los contagios de COVID-19 se han incrementado de forma considerable en los últimos días en los centros educativos, según monitoreo al menos 80 centros presentan casos, por lo que podrían tener una pausa en las clases presenciales, dijo el dirigente magisterial del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Joel Navarrete.

Los docentes han hecho un monitoreo y los contagiados en este momento por COVID-19, es debido a que la población en general ha bajado la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad, y en el sector educativo no hay los suficientes insumos, recordó el dirigente.

Mencionó que “recordemos que en los centros educativos la Secretaría de Educación, nunca tuvo esa posición clara, esa decisión de dotar o de buscar como sea posible el total de material de bioseguridad, el poco material de bioseguridad que hay en este momento, es porque por parte de padres y madres de familia y docentes que de su propio salario han costeado estos materiales”.

Seguidamente, afirmó que han hecho un monitoreo en varios departamentos y solo entre Cortés, Yoro, Choluteca, Comayagua y Francisco Morazán, hay más o menos “unos 80 centros educativos que ya se encuentran con problemas”.

Por ello en algunos centros ya se toma la decisión de hacer una pausa en el proceso enseñanza aprendizaje, para poder controlar el impacto que se tiene en la actualidad que es muy elevado.

No obstante, el dirigente magisterial aclaró que no es un retorno a la virtualidad total, si no en aquellos centros que lo amerita, porque los contagios ya no se pueden detener y es necesario hacer una pausa para poder frenar esta ola de COVID, actual, puntualizó. LB