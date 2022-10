Unidad en la bancada es falsa y existe un marcado marginamiento en Libre, según diputado

Tegucigalpa – Francis Cabrera diputado del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), dijo que existe una falsa unidad en este organismo político y donde además hay parlamentarios que siguen siendo marginados por quienes lideran y dirigen el gobierno de Honduras.

Cabrera inició diciendo en declaraciones a la cadena de radio América Multimedios, que la ruptura en la bancada y a lo interno del partido oficialista es evidente y la misma está lejos de solucionarse porque no se ve que haya voluntad para limar las perezas.

“En junio celebramos una supuesta unión, pero fue ficticia, falsa y maquillada porque seguimos con un Congreso dividido a lo interior de las bancadas, Libre muestra en este momento una complejidad y esto lo avizoramos con mira a la elección de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General”, agregó.

El legislador por el departamento de Copán, considera que es momento de recapacitar y reflexionar, para tomar decisiones para no seguir como enemigos, sino caminar en una misma dirección y poder cumplir con el plan que construya una mejor Honduras.

“Nosotros tuvimos una reunión con la presidenta Xiomara Castro donde sellamos la unidad de la bancada y del partido, pero eso fue falso, nosotros seguimos siendo marginados y tratados de la peor manera en el Ejecutivo y Legislativo”, denunció el parlamentario.

Concluyó diciendo que “firmamos un acuerdo y pacto con el presidente Manuel Zelaya en febrero para volver al Congreso y apoyar todos los proyectos que la presidenta enviará, a cambio de eso no serían restituidos todos nuestros derechos, cosa que no fue así, no nos han cumplido”. JP