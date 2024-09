Una menor de siete días fallece por sospechas de dengue en Copán

Tegucigalpa – Una menor de siete días de nacida falleció en las últimas horas por sospecha de dengue en el departamento de Copán, occidente de Honduras.

El suceso se registró en la colonia Nueva Arcadia, en el municipio de ese mismo nombre.

Mabel Benítez, madre de la menor, dijo que previo al parto ella estuvo ingresada por dengue y que posiblemente a través del cordón umbilical ella le pasó la enfermedad, según le dijo una de las enfermeras.

“Sólo me faltaban dos semanas para dar a luz cuando me dio dengue y la niña nació bien, pero a los dos días la niña se puso mal y fue ingresada al hospital con dengue y el 11 me avisaron que ella había muerto, ayer la saque para velarla y hoy la voy a enterrar”, relató la madre.

La mujer hizo un llamado a tomar medidas de prevención ya que el dengue está matando a muchas personas.

“Son muchas las personas con calentura, dolor de cuerpo, cabeza que está asistiendo a los hospitales, que no les pase lo que me pasó a mí con mi niña”, dijo con lágrimas en sus ojos.

Según las autoridades sanitarias alrededor de medio centenar de personas han perdido la vida por sospechas de dengue a nivel nacional. IR