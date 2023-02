Un hecho trascendental en la literatura universal, el ingreso de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa

Análisis de Alberto García Marrder- Especial para “Proceso Digital”

El hispano-peruano Mario Vargas Llosa, posiblemente el mejor escritor vivo de América Latina, es ya tras su ingreso en la Academia Francesa uno de los 40 “inmortales” de Francia, como se les conoce a sus miembros.

Es ya hora que se escriba sobres sus enormes éxitos literarios y no solo en las revistas del corazón sobre sus aventuras y desventuras amorosas: (casado con una tía (“La Tía Julia y el Escribidor”), una prima y en una relación de ocho años con la ex esposa filipina de Julio Iglesias.

En la solemne sesión en París, estaba en primera fila su exesposa y prima, Patricia Llosa y sus hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Y como invitado especial del Premio Nobel de Literatura, el Rey Emérito de España, Juan Carlos I, que vive prácticamente exiliado en los Emiratos Árabes Unidos. Estaba acompañado este por su hija, la Infanta Cristina.

Mario Varga LLosa, su ex esposa Patricia Llosa y su hijo Alvaro, en su piso de Paris. (Foto Alvaro Vargas).

En su discurso de una hora en francés ha agradecido a Francia que fuera el país que le hizo sentirse «un escritor peruano y latinoamericano». Allí llegó por primera vez en 1959. «Gracias a Francia descubrí la otra cara de América Latina, los problemas comunes a todos sus países, la horrible herencia de los golpes militares y del subdesarrollo, la guerrilla y los sueños compartidos de liberación».

Vargas Llosa cuando recibió el Premio Nobel en el 2010.

El escritor peruano, que vive en Madrid, también ha reconocido en su discurso la fuerte influencia que la cultura francesa ha ejercido en él durante toda su vida, especialmente la lectura de los existencialistas Jean-Paul Sartre y Albert Camus en sus años de formación, y ha recordado sus años de periodista en la radiotelevisión francesa. También ha mencionado a otros ilustres autores franceses como Flaubert, Victor Hugo, Rimbaud, Saint-John Perse, Paul Valéry y André Breton.

El escritor peruano ha roto barreras: es el primero en ingresar a la Academia Francesa a pesar que nunca ha escrito en francés y entra con sus 86 años, cuando el límite eran de 75 años.

Es oportuno mencionar que es como si un escritor francés ingresara a la Real Academia Española, aunque no hubiera escrito nada en español. Vargas Llosa ya es miembro de la RAE.

Había gran expectación por ver si su ex esposa Patricia Llosa, por unos 50 años y madre de sus tres hijos, boliviana y prima carnal, iba a estar o no presente en la solemne ceremonia. Si lo estuvo, apoyada por sus hijos y nietos, en un primer intento de reconciliación.

Mario Vargas Llosa y su ex esposa, Patricia Llosa, en el piso de ella en Lima. Era antes la biblioteca del escritor y ahora ella ha puesto un inmenso televisor. (Foto Twitter).

Si la ceremonia se hubiera celebrado hace unos tres meses posiblemente la ex esposa no hubiera estado en primera fila y su puesto lo hubiera ocupado la exótica Isabel Presley, la pareja de Vargas Llosa por unos ocho años y ella hubiera aparecido en la portada de la revista “Hola” y no el escritor. Ella es la reina de la prensa del corazón o del chismorreo en España. Nunca se casaron.

Ella dijo a la prensa que se habían separado “por sus celos”, lo que ha desmentido Vargas Llosa, con un simple comentario: “Ese no era mi mundo”, en referencia a las portadas de los dos en “Hola” (bien remuneradas por cierto).

Los que somos admiradores de Vargas Llosa nos alegramos que dejara “ese mundo” y regrese a lo suyo, la literatura. Vive en un apartamento cerca del Teatro Real en el centro de Madrid y tiene varios proyectos, uno sobre la música criolla peruana. Lo ayuda, y mucho, su hijo mayor, Álvaro, con quien colabore en los años ochenta en un noticiero de radio que tenía en una emisora hispana en Miami. Trabajaba yo entonces como corresponsal de la Agencia EFE.

Conocí a Vargas Llosa en Londres en los años setenta, cuando le hice una entrevista para la revista literaria española “Índice”. No me gustó cuando me pidió ver el borrador de la entrevista antes de su publicación.