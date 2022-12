Un diálogo productivo para solventar la crisis sanitaria, demanda el Colegio Médico

Tegucigalpa – La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Helga Codina dijo este lunes que se necesita un diálogo productivo para resolver la crisis sanitaria en el país.

Señaló que el gremio médico es el que trabaja con vidas con personas que buscan el servicio de salud pública y no hay una respuesta adecuada.

“Lo que queremos son mejoras al sistema sanitario, son 14 puntos los que exigimos y de ellos ocho son para mejorar y brindar una mejor atención a la población”, indicó.

Agregó que el médico es el que está frustrado porque la población no tiene para poder hacerse un examen que en los hospitales no puede hacerse, que se le da una receta y en la farmacia le dicen que no hay.

“El pueblo sabe que lo que estamos pidiendo es justo, acá para poder arreglar esto tiene que haber una comisión que tome decisiones y se mejore la salud pública de este país”, arguyó.

En ese sentido, dijo que en el momento que se les llame ellos suspenderán las medidas de presión.

Ejemplifico que el sector transporte solo menciona que va a huelga y rápidamente se están llamado al diálogo, eso no ha sucedido con el gremio médico.

Aseguró que una vez que se les llame presentaremos una propuesta para mejorar el sistema sanitario, pero tiene que ser con una comisión con buena voluntad, “hay una conformada pero no han llamado ni a reunión, no les han resuelto ni al personal que ha estado cubriendo la pandemia”, arguyó.

Detalló que no hay ni una licitación para compras de medicamentos y las medicinas se ocupan con urgencia.

“El doctor Manuel Matheu no ha cumplido como lo debe de hacer en su cargo, hemos estamos en huelgas y no los han llamado, no tenemos respuestas”, recriminó.

Agregó que ellos han acudido a la presidencia para que se active nuevamente la comisión y que haya un diálogo, “todo el país está aguantando las medidas de presión, no queremos que solo se nos pague y ya, queremos que se nos resuelva nuestra problemática cuando se atiende al paciente en consulta externa e interna”, apuntó. IR