Un cóctel de “no hay” ofrece el IHSS a sus derechohabientes

Tegucigalpa – Un cóctel de “no hay” es el que ofrece el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a sus derechohabientes que todos los días llegan en busca de citas, medicamentos y otros servicios sanitarios, pero que al llegar obtienen como respuesta “vuelva otro día”, “está caído el sistema” o simplemente “no hay”.

– Las consultas más demandadas son endocrinología, cardiología, neurología e intervención de gastroenterología.

– Hay más personal administrativo que médicos y enfermeras laborando en el Seguro Social.

– ¿Quiénes se benefician de la crisis en el Seguro Social? Preguntó el exdirector Carlos Aguilar.

El drama y la impotencia se apoderan, todos los días, de los centenares de derechohabientes que acuden a las instalaciones del IHSS en busca de atención e insumos médicos.

Proceso Digital hizo un recorrido por las instalaciones del Seguro Social ubicado en el Barrio Abajo, donde los afiliados hacen largas filas para conseguir un cupo y poder tener la cita con el especialista, pero la respuesta se traduce en “no hay”, o el doctor está incapacitado o de vacaciones.

En el área de laboratorio la afluencia de derechohabientes era más fluida, muchos fueron atendidos en tiempo y forma, al menos eso constatamos en nuestra visita.

Durante el recorrido nos encontramos a Sofía Herrera y Juan López quienes no lograron realizar sus exámenes porque no aparecían en el sistema y el médico no les dio la hoja para realizar los mismos porque los había ingresado en el mes de febrero cuando fueron a su respectiva cita.

Tanto la denuncia de Herrera como la de López fue que en ese mes el Seguro Social presentó problemas en el sistema y borró algunos ingresos para la realización de exámenes médicos.

Posteriormente, ambos derechohabientes fueron en busca del médico para que les realizará de nuevo el ingreso para realizarse los exámenes y la sorpresa que se llevaron fue el medico está incapacitado y llegará hasta mediados de mayo.

En el área de farmacia los afiliados desde temprano realizaban una considerable fila para reclamar sus medicamentos.

El IHSS atiende a más de dos millones de pacientes.

En ese lugar doña Lorena Muñoz, una maestra de escuela privada, iba en busca de sus medicamentos para la presión.

Tras una espera de 45 minutos llegó a la ventanilla donde sólo le entregaron uno de los tres medicamentos que reclamaría para sus patologías.

Su molestia era notoria en su rostro e increpó al empleado de farmacia expresándole que los medicamentos que no había eran los que ha estado comprando a más de mil lempiras porque nunca hay en la farmacia del seguro.

Otra de las derechohabientes iba a reclamar sus medicamentos para la diabetes e igual que doña Lorena sólo recibió uno, ya que la metformina tampoco hay en los estantes.

Estas son apenas varias historias que retratan la cruel realidad que viven los derechohabientes que buscan una cita o van a reclamar sus medicamentos, donde el común denominador es “no hay”. Tampoco hay tomógrafo porque está en reparación y mamografías.

Proceso Digital hizo un recorrido por el IHSS del barrio La Granja de la capital.

Seis intentos y no hay cita con el dermatólogo

En las afueras del centro asistencial, porque dentro del mismo es prohibido que los periodistas ingresen y hagan entrevistas según la disposición de las autoridades, Brenda Pavón, dijo a Proceso Digital que lleva varias veces de estar madrugando para poder solicitar una cita con la dermatóloga.

“Tengo problemas en la piel, sólo una vez conseguí cita con la doctora, he intentado sacarla seis veces y ha sido imposible, me he venido a la una, dos, tres de la mañana y nada porque aunque sea la primera ya en el sistema están agotadas las citas y ni cupo perdido se encuentra uno”, arguyó.

Visiblemente angustiada clamó: “Para mí el Seguro Social deja mucho que desear”.

Pidió a las autoridades la contratación de más médicos especialistas porque uno o dos no se dan abasto.

Asimismo, dijo que si el empleado y el empleador pagan por la atención ellos están obligados a brindar la mejor atención a los afiliados.

Señaló que el único medicamento para su problema de piel que recibió del Seguro Social fue Loratadina, “uno no puede ni pagar a un médico privado ni comprar medicamentos caros porque el sueldo no le ajusta, la situación del país es crítica”, arguyó.

La farmacia no dispone de los medicamentos que buscan los derechohabiente.

Pacientes oncológicos los que más padecen

El representante de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Samuel Zelaya, confirmó que si existe un desabastecimiento de al menos nueve medicamentos en estos centros asistenciales, mismos que están enfocados en el mejoramiento de los pacientes oncológicos.

Explicó que “hace un par de semanas nos reportaron que había 11 medicamentos que estaban iniciando su decaimiento hasta llegar a 0, algunos son de terapia para personas con estas enfermedades, ya se había iniciado el proceso, el tema fue que se acabó más rápido de lo planificado, hay nueve que están en proceso”.

Indicó que hay seis que estarían entrando la próxima semana, al tiempo que aseguró que hay medicamentos que no están a disposición en las droguerías.

“Agradecemos a las personas que estén atentas a los medios (de comunicación) para que sepan cuando ya haya abastecimiento de medicamentos”, relató.

Carlos Umaña, galeno y diputado del CN.

Hay un desfase de 10 años

De su lado, el doctor y diputado Carlos Umaña dijo que el IHSS tiene un desfase de al menos 10 años, con 600 especialistas.

“Han desfilado varios directores ejecutivos y volvieron un clientelismo político la institución especialmente este gobierno, hoy la misma presidenta Xiomara Castro se auto- intervino al nombrar otra interventora y llega a reconocer que todo el aparataje del instituto está desfasado y arruinado.

“Llega con 650 especialistas, con citas que exceden las mil 500 diarias que requieren especialidad con un régimen deficitario que no tienen los fondos y que a raíz de la inconstitucionalidad de la Ley Marco hoy por hoy estamos en una crisis y un sistema de cómputo muy malo”, recriminó.

Señaló que a los especialistas no les hace bien trabajar en el Seguro Social porque se tardan en el pago y los cargan de pacientes.

“Nadie se va enojar porque se invierta en un buen sistema de citas en el Seguro Social para una mejor atención”, recomendó.

Las filas de pacientes son una constante en el IHSS.

Carencia de especialistas

El representante de la Asociación de Médicos del Seguro Social, doctor Ricardo Rodas, detalló que las áreas donde menos especialistas hay son las que atienden a los adultos mayores, son especialistas y subespecialistas en medicina interna.

Las consultas más demandadas son endocrinología, cardiología, neurología e intervención de gastroenterología, señaló el galeno.

Sostuvo que el año pasado se contrató a un cardiólogo pero las autoridades no le pagaban y lo tuvieron sin sueldo por cinco meses de los 10 que laboro y prefirió irse a dar consulta privada, “en todo su derecho ya que nadie sin sueldo va querer trabajar, pese a que la ley le permite al Seguro Social contratar a médicos especialistas que tanto se necesitan”.

Indicó que el mayor impedimento es la escasez del recurso, “no hay un ambiente laboral que sea atractivo para el especialista, las autoridades no pagan ni la base salarial que impuso la presidenta Castro en octubre del año pasado y no hay una voluntad para superar estos escollos”.

Detalló que en este momento hay tres médicos generales que fueron autorizados para que realicen sus especialidades y puedan brindar atención en el seguro cuando la terminen y la autorización fue con goce de sueldo, dos de ellos me han escrito a falta de un año para que terminen su especialidad y no se les está acreditando su sueldo como debe de ser.

Señaló que hay más personal administrativo que médicos laborando y no se entiende esta incomprensión.

Muchos pacientes se topan todos los días con el “no hay”.

Citas hasta junio

El miércoles de esta semana, las instalaciones del IHSS, en el barrio La Granja amanecieron abarrotadas por cientos de personas que buscaban una cita ya que ante la huelga de los médicos la perdieron y tenían que reasignarlas.

El malestar entre los pacientes crece, ya que no se vislumbran soluciones inmediatas por parte de las autoridades del IHSS.

“Es una grosería la que hacen con los adultos mayores, yo tenía cita el 11 de abril y por las asambleas informativas no me atendieron a pesar de que había hecho fila, la ministra de Salud esto es lo que hace, todo está bien y que hay medicamentos, no tienen organización, esto es un solo relajo”, denunció un derechohabiente que buscaba una nueva cita.

La reasignación de citas perdidas por la huelga de los médicos abarca el mes de mayo, y aun así ya habían asignadas para ese mes, por lo que los derechohabientes tendrán nuevas citas hasta junio próximo.

Carlos Aguilar, exdirector del IHSS.

Capacidades rebasadas

El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Aguilar, explicó que la problemática por falta de medicamentos y las largas esperas para obtener una cita médica sólo refleja un problema estructural de la institución.

Recordó que en su corta gestión en el IHSS, logró suministro estable de medicamentos mediante procesos de licitación transparente utilizando plataformas de monitoreo digital de inventarios mejorando los tiempos de entrega de los proveedores.

Citó que Honduras tiene menos de 12 médicos por cada 10 mil habitantes cuando el estándar internacional es de al menos 23. De esos médicos que tiene el país, apenas el 30 % son especialistas, y si a eso le sumamos que más del 60 % de la atención especializada en el IHSS se concentra en Tegucigalpa y San Pedro Sula, es evidente que el sistema está saturado.

Aguilar mencionó que por eso siempre insistió en la construcción de al menos dos nuevos hospitales regionales y una red de clínicas periféricas con capacidad de diagnóstico para descongestionar los hospitales principales.

El IHSS atiende en la actualidad a más de dos millones de afiliados, pero sus instalaciones principales fueron diseñadas para atender menos de la mitad de esa cantidad.

El galeno reprochó que cuando no existe capacidad de gestión, entonces se recurre a las compras directas que muchas veces se convierten en procesos opacos y poco transparentes.

Puntualizó que “la salud no puede seguir gestionándose sólo como una emergencia, sino como una inversión estratégica”.

Y así transcurren las fallidas e insuficientes atenciones a los derechohabientes del Seguro Social, donde cada día sus instalaciones se vuelven muro de los lamentos de los pacientes que llegan en busca de atención médica e insumos, pero que se topan con el cóctel de “no hay”, “vuelva después” o simplemente “informaremos por los medios de comunicación”. IR