UD se declara preparado para ir a comicios internos

Tegucigalpa – El apoderado legal del Partido Unificación Democrática, Lenin Rodas informó este martes que ya recibieron el oficio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde le envían todas las asignaciones de cargos a elegir en los comicios de marzo de 2025.

El oficio del CNE, detalló Rodas, incluye la distribución de cargos para los diputados al Congreso Nacional, corporaciones municipales, así como para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y para la fórmula presidencial.

“Ya desde muy antes nosotros estábamos estructurándonos para participar en elecciones internas porque al interior del partido habemos dos corrientes de pensamientos que queremos disputar”, refirió.

El entrevistado detalló que hay muchos militantes que quieren participar, pero los cargos son muy pocos a los que se tienen que someter, por lo que con el oficio que mandó el CNE, le pueden decir a la militancia que no tengan ningún temor o miedo.

Asimismo, aprovechó para enviarle un mensaje a los partidos que han soñado con desaparecer a la Unificación Democrática, que no lo lograrán, dijo al recordar que ese partido nació por un decreto del Congreso Nacional, no por el CNE, por lo que por no haber sacado un diputado o representante de alguna corporación municipal, no da paso a quitarle la personería jurídica. VC