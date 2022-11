TSC remite informe al MP que contiene responsabilidad penal por compra de Hidroxicloroquina

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), comunicó este lunes que remitió al Ministerio Público informe de indicio de responsabilidad penal por la compra de tabletas de Hidroxicloroquina para la atención de la emergencia del COVID-19.

– Un millón 332 mil 478 tabletas están a punto de vencerse en febrero de 2023.

– El almacenamiento de los medicamentos causará un perjuicio de unos 20 millones de lempiras al Estado.

Según el informe del TSC, inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) adquirió un millón 500 mil 800 tabletas de Hidroxicloroquina de 100 miligramos por un costo de 931 mil 404.91 dólares (unos 23 millones de lempiras).

El gerente de auditoría sectorial, Edwin Guillén, desglosó que la compra de las tabletas tenían un valor de 552 mil 358.40 dólares, asimismo, se suscribió un contrato para los envíos de la ciudad de Shanghái hacia Miami por un valor de 303 mil 161.60 dólares y 75 mil 884.91 dólares de Florida hacia Honduras.

El @TSCHonduras explica el proceso de compra de Hidroxicloriquina que realizó Invest-H para la atención del COVID-19 en 2020 pic.twitter.com/LmBL37hZQk — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 28, 2022

Agregó que la compra de medicamento en lempiras fue de 13.6 millones de lempiras, mientras que por el traslado de productos se gastó 9.3 millones de lempiras.

El contrato fue suscrito por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con la empresa Shaghai Pharmaceutical Import and Export C.O,. LTD el 9 de abril de 2020. Sin embargo, no contó con la solicitud formal de la Secretaría de Salud.

Esta dependencia del Estado hizo la a Invest-H hasta el 24 de abril de 2020 para abastecerse de manera de Hidroxicloroquina, pero la petición era de 400g, y otros medicamentos.

La solicitud de la Secretaría de Salud llegó a Invest-H 15 días después al proceso de compra.

El @TSCHonduras concluye que hay indicios de responsabilidad penal por la compra de Hidroxiquina de 100 mg que no fue utilizado para la atención del COVID-19 pic.twitter.com/NM6gLRyFpI — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 28, 2022

La compra fue importada en dos lotes, el primero era de 750 mil 400 tabletas que fue recibida por las autoridades sanitarias el 24 de mayo de 2020, el segundo era por la misma cantidad.

Guillén reveló que del primer lote solo se pudo distribuir 147 mil 952 tabletas a diferente hospitales y regiones de salud, ninguna llegó a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El funcionario del TSC confirmó que los centros asistencias de estas ciudades nunca pidieron Hidroxicloroquina, aunque las cantidades que fueron distribuidas fueron solicitadas en su gran mayoría en el departamento de El Paraíso.

No obstante, el resto de las tabletas del primer lote se encuentra en el almacén de medicamentos de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el segundo lote que era de 750 mil 400 tabletas nunca fueron distribuidas porque está pendiente del proceso de desaduanaje y están almacenadas en el deposito temporal de mercancías administrado por ADIMEX.

El lote de Hidroxicloroquina que se encuentra almacenado en la aduana de Adimex en el aeropuerto de Toncontín.

En ese sentido, el TSC señaló que hay un total de un millón 332 mil 478 tabletas existentes que se vencerán en febrero de 2023.

El segundo lote ingresó en julio de 2020, sin embargo, en esa época Invest-H atravesaba una crisis en sus autoridades debido a la destitución de Marco Bográn y la renuncia de Evelyn Bautista en la dirección de esa institución.

Para el 7 de agosto de 2020, la empresa encargada de transportar el medicamento de Miami hacia Honduras “Oceánica International” expresó su preocupación por el pago del flete aéreo y pidió que se agilizara el proceso.

El 8 de diciembre, la Secretaría de Finanzas autorizó a Invest-H el presupuesto para retirar las tabletas de la aduana, pero que se ejecutó el pago hasta finales de enero de 2021.

Para el 22 de enero de 2021, se dio la liberación y entrega de los documentos a Invest-H para que pueda hacer el desaduanaje de las tabletas.

Sin embargo, en febrero de 2021 siguen almacenadas en la aduana hasta abril.

En mayo de 2021, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) pidió a la gerencia de Adimex que mantenga las tabletas en calidad de depósito hasta nueva orden.

El TSC reveló que el 3 de diciembre de 2021, ocho meses después, la Fetccop, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal de Invest-H se presentan en el almacén para tomar una muestra de 140 tabletas para realizar una prueba toxicológica.

Ese mismo día, la Fetccop ordenó dejar sin valor ni efecto el depósito para el cuidado y custodia de 200 cajas.

Reveló el Ministerio Público brindó una respuesta a una petición del TSC el 11 de agosto del presente año reconociendo que la Fetccop no había realizado ninguna prueba toxicológica para verificar la calidad y pureza del medicamento.

De igual manera, indicó que la Secretaría de Finanzas que la solicitud de Invest-H para dar exoneración de franquicia aduanera al segundo lote de tabletas de Hidroxicloroquina sigue pendiente de resolución.

El gerente de auditoria sectorial del TSC consideró esta solicitud innecesaria argumentando que de acuerdo al decreto 33-2020, queda exonerado productos para la atención de la pandemia del COVID-19.

Además, manifestó que la Secretaría de Salud aprobó en agosto de 2021 que este medicamento ya no sería utilizado en los tratamientos de COVID-19.

En ese orden, el TSC afirmó que existieron irregularidades que constituyen indicios de responsabilidad penal y que fue remitido al Ministerio Público para que ejerza la acción penal contra quienes correspondan.

Advirtió que el almacenamiento de estos medicamentos que están a punto de caducar causará un perjuicio de 826 mil 136.36 dólares (unos 20.4 millones de lempiras). AG