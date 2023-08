TSC “maniatado” sin posibilidad de enviar expedientes al MP por falta de integración de pleno

Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda dijo este miércoles que ese ente contralor del Estado sigue maniatado sin la posibilidad de enviar expedientes con responsabilidad penal al Ministerio Público, ante la falta de integración del pleno.

– Los magistrados del TSE tienen varias funciones, no sólo enviar expedientes al MP, dijo.

El TSE está compuesto por tres altos funcionarios, pero uno de ellos vacó en sus funciones cuando pasó al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Desde ese momento -seis meses- el órgano contralor está sin integración de pleno.

Ante esa situación, el magistrado José Juan Pineda explicó que al no tener pleno completo no se puede tomar decisiones sobre casos a enviar a la Fiscalía hondureña.

Dijo que la función de nombrar al tercer magistrado no le corresponde a la institución, por lo que urgió al Congreso Nacional para que se tomen cartas en el asunto.

Al ser consultado si existen intereses políticos para no nombrar al tercer magistrado y con ello expiren varios casos con presunta responsabilidad penal, Pineda no quiso referirse puntualmente, aunque citó que es necesaria la integración de pleno para que no prescriban los expedientes.

“Cuando tengamos pleno vamos a ver los expedientes que han prescrito”, dijo.

Aceptó que en la actualidad no se pueden enviar expedientes al MP porque las resoluciones se aprueban en pleno de magistrados y estos momentos no existe. “Obviamente cualquier asunto que tenga que ver con el pleno está maniatado, pero esa es responsabilidad de terceros”, reiteró.

(LEER) Carlos Zelaya propone adelantar la elección de magistrados del Tribunal de Cuentas

Ricardo Rodríguez y José Juan Pineda son actuales magistrados del TSC. Se espera el Poder Legislativo nombre al sustituto de Roy Pineda, pero todo el pleno vaca en sus cargos en diciembre de este 2023. JS