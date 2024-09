Trump imparable hacia la nominación republicana y dejaría apartada a su única rival, Nikky Haley

Mano a Mano periodístico

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM).

Para Proceso Digital, La Tribuna, El País y Contexto en Honduras

AGM: Jacobo, el ex presidente Donal Trump y aspirante a regresar a la Casa Blanca, ha tenido esta semana dos buenas noticias: una “super buena”, la decisión, por unanimidad, del Tribunal Supremo de que ningún estado puede prohibirle participar en una contienda electoral. Y anulando así una prohibición del estado de Colorado, por “instigar a una insurrección”, en el asalto al Congreso el 6 de enero del 2021.

Y la otra son los sondeos previos que le indican que en el llamado “Super Tuesday (“Súper Martes), en las primarias republicanas en 16 estados, podría “barrer” y eliminar a su única rival, Nikky Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex Representante de EEUU antes las Naciones Unidas.

AGM: El “Súper Martes”, del 5 de marzo, va a despejar la campaña electoral de la nominación republicana para las elecciones presidenciales de noviembre y el expresidente Donald Trump es ya imparable.

Las primarias del “Super Tuesday” se celebraron en 16 estados de la Unión (Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y Samoa Americana). Y dejaría una victoria para Trump y dejaría derrotada su única rival, Nikky Hakey, ex gobernadora de Carolina del Sur. ¿Cómo lo ves Jacobo?

JG: Sólo la salvaría a Nikky Haley para que ella gane la nominación presidencial republicana. El dominio de ese partido político está en manos férreas de Donald Trump y no se ve razón alguna para que él se retire de la contienda y le entregue a Haley lo que ella tanto quiere obtener.

AGM: De nada ha valido la victoria “simbólica” antes de Haley, en la capital, Distrito de Columbia (Washington), donde no hay voto rural que casi siempre va para Trump. Esta ha sido la primera victoria de Haley y, posiblemente, la última.

Nikky Haley (Shutterstock).

JG: Yo creo que los resultados del Súper Martes la fulminarán y su único recurso sería que algo ocurra que impida la vía libre de Trump hacia la nominación y después su enfrentamiento al demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del 5 de noviembre del actual año electoral. Aparentemente, ni los múltiples juicios que se le están llevando al expresidente no han logrado mermar el tremendo apoyo que constantemente sigue recibiendo de sus múltiples fervientes seguidores.

AGM: En el “súper martes” estaban en juego 854 delegados republicanos, de los 2,429 necesarios. Por parte demócrata, 1,420 de los 3,979 que hacen falta, pero el presidente Joe Biden no tiene rival para noviembre. Nos encaminamos, por lo tanto, a una repetición de las elecciones presidenciales del 2020 entre Biden y Trump, que este último alega que se las “robaron”, sin prueba alguna.

JG: No hay pruebas de que a Trump le robaron las elecciones del 2020 por las que él insista y sigue insistiendo que si hubo robo electoral y sus seguidores están convencidos que eso ocurrió. Y lo seguirán de lleno hasta que el recupere el derecho de ocupar la Casa Blanca nuevamente.

AGM: Biden tendrá este jueves una gran oportunidad para informar lo que sería un segundo mandato suyo, en el discurso anual en el Congreso, el “State of the Union”. El año pasado fue visto por más de 27 millones de personas por televisión. Tendrá que dar una buena imagen, a pesar de sus 81 años y no cometer errores mientras lee su discurso.

JG: Es indudable que Joe Biden tiene que aprovechar su discurso anual a la nación este jueves ante ambas cámaras del Congreso en momentos en que su capital político anda por los suelos según lo informan a diario todas las encuestas, que indican que el pueblo no está viendo con buenos ojos y por muchas razones por las que Biden está buscando su reelección.

AGM: Jacobo, la prensa americana hace bien en recordar que una cosa son las elecciones primarías por cada partido y otra, las elecciones presidenciales, estas previstas para el 5 de noviembre y donde los electores son diversos. Y especulan que los republicanos moderados, asustados por el posible regreso de Trump a la Casa Blanca, para vengarse primero de sus enemigos, podrían votar por Biden. Todo es posible y no hay nada previsible para ese día. ¿Qué opinas Jacobo de ese aspecto?

JG: Es cierto que Trump no satisface a la población por las cosas que dice a diario, por lo que ya ha hecho y que estaría llevando a cabo si vuelve a la Casa Blanca. Veremos qué pasa en los meses venideros ya que por el momento lo de Nikky no anda muy bien que se diga y mientras los numeritos de desagrado que recibe diariamente Biden respecto a cómo está manejando las riendas de la nación no se mejoren.

La votación de primarias en EEUU.

AGM: Llama la atención como Trump y sus allegados están pidiendo a los jueces que demoren los cuatro juicios pendientes “hasta después de noviembre.”

AGM: En un claro intento de que si regresa a la Casa Blanca, lo primero que haría sería es el de “auto perdonarse” a sí mismo de cualquier cargo judicial en contra. Muy astuto!!!

JG: Estoy totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo. Ser astuto le sobra y la suerte también lo ha venido acompañando. Como ejemplo te pongo lo del juicio del Estado de Georgia donde la juez que dirige su juicio se metió en un rollo amoroso con el fiscal que ella nombró para manejar la investigación sobre el caso que busco Trump en ese estado para quitarle votos a Biden y que se les dieran. Tampoco le hace daño a Trump como está actuando la Corte Suprema de Justicia donde el logró meter a varios de los magistrados y no dejemos por fuera la tanda de jueces federales y estatales que en años metieron los republicanos.

AGM: Y ojo a estas declaraciones de Haley en el programa “Meet the Press “ de la cadena NBC: si Trump gana la nominación republicana, ella no se sentirá obligada a apoyarle, aunque sea la costumbre. No olvida las burlas de Trump sobre la ausencia de su marido en la campaña electoral. Él es un militar destinado en el extranjero.

JG: Trump se burla, inventa, y trata de despedazar verbalmente a sus rivales. Recuerdo cuando en campañas pasadas se burló de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. Y no olvidemos todos los años que trató infructuosamente de humillar a Nancy Pelosi, la ex presidenta de la Cámara de Representantes.