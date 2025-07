Migración solo exige carnet de vacunación para menores hondureños que viajen a países con brotes de sarampión

Tegucigalpa- El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, confirmó este lunes la implementación de una nueva medida sanitaria que exige la presentación del carné de vacunación para niñas y niños hondureños entre 12 meses y 10 años que viajen al extranjero, en cumplimiento del Acuerdo 01-2025 emitido por la Secretaría de Salud.

“En efecto, desde hoy se ha comenzado a solicitar este requisito únicamente para menores hondureños en ese rango de edad. Es una medida temporal, mientras la Secretaría de Salud garantiza la vacunación completa de todos los menores”, explicó Paz.

La medida se adopta como respuesta a los recientes brotes de sarampión registrados en varios países, entre ellos Estados Unidos. El objetivo, señaló el funcionario, es evitar el ingreso o salida de casos que puedan poner en riesgo la salud pública.

“Se validará tanto el carnet en físico como en formato digital. Si el niño ya está vacunado, no habrá ningún problema. En casos necesarios, también se podrá vacunar en los puntos habilitados dentro de los aeropuertos”, añadió.

Paz aclaró que, por el momento, la exigencia del carnet no se aplicará a viajeros con destino a Guatemala, El Salvador o Nicaragua, ya que estos países no presentan actualmente brotes de la enfermedad. No obstante, recomendó a los padres y madres de familia tomar las medidas necesarias con anticipación.

“El llamado es a la población para que se informe y prepare con tiempo. Esto no es una medida arbitraria, sino una acción preventiva basada en lineamientos sanitarios”, recalcó.

El INM reiteró que la medida será levantada en cuanto la Secretaría de Salud confirme que todos los menores en el rango mencionado han sido debidamente inmunizados contra el sarampión.LB