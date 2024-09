Trump cayó en la trampa de Kamala y olvidó el guión: analista Lester Ramírez

Tegucigalpa- Ante la expectativa nacional por el debate en la política de Estados Unidos, el analista político Lester Ramírez comentó sobre el reciente debate entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, destacando que Trump perdió el control del debate al enfrentar los ataques de Harris.

«Sin duda alguna, la jugadora sustituta atacó como se esperaba. Trump se dio cuenta de que ya no estaba debatiendo contra Biden», explicó Ramírez, resaltando que el expresidente cayó en la estrategia de Harris y pasó a la defensiva.

Según el analista, medios de comunicación de diversas tendencias ideológicas reconocen que Trump «picó la carnada» y perdió el rumbo cuando se le plantearon temas cruciales como el aborto, la migración, la política exterior y la economía.

«Cuando a Trump se le preguntó cómo va a manejar estos problemas, no pudo dar respuesta; estaba distraído con el ataque de Kamala Harris», dijo Ramírez, subrayando que la vicepresidenta, aunque agresiva, también dejó algunos flancos vulnerables, expuso Ramírez.

Ramírez destacó que, aunque Harris presentó un discurso optimista sobre el futuro de Estados Unidos, Trump aprovechó un momento clave para responder: «¿Por qué no lo has hecho estos últimos tres años si has tenido la oportunidad?», cuestionamiento que, según el analista, dejó a Harris sin una defensa clara.

Pese a la intensidad del debate, Ramírez señaló que muchos medios concluyen que el enfrentamiento terminó en un empate si se toma en cuenta el debate anterior entre demócratas y republicanos. «Lo que está sucediendo ahora, según los medios estadounidenses, es que la brecha entre los candidatos se está reduciendo», explicó, sugiriendo que los próximos debates serán cruciales. Con 55 días restantes para las elecciones generales en Estados Unidos, se espera que ambos candidatos ajusten sus estrategias.

La política de Estados Unidos es crucial para la región tomando en cuenta temas migratorios yporque es el socio comercial número uno entre otros aspectos geopolíticos. LB