Tres clasificados y trece plazas pendientes de la última jornada

Dusseldorf (Alemania).– Completadas ya las dos primeras jornadas de la Eurocopa 2024, las selecciones de España, Alemania y Portugal son las únicas que ya tienen la certeza del pase a los octavos de final de la Eurocopa 2024, con trece plazas pendientes por resolverse en la última cita de la fase de grupos, de este domingo al próximo miércoles.

Y sólo dos, España y Portugal, ya conocen su puesto como primero de grupo de acceso entre los ocho mejores de la competición, de la que sólo hay, a la vez, una selección eliminada: Polonia.

El conjunto de Robert Lewandowski ya no tiene ninguna posibilidad de ocupar ninguno de los tres primeros puestos del grupo D, tras perder sus dos encuentros.

Alemania ya tiene solucionado el pase en el grupo A. Si es primera o segunda dependerá de su marcador contra Suiza. Si gana o empata ocupará el liderato. Si pierde se lo entregará al conjunto helvético, que también debe cerrar aún su clasificación. Necesita al menos un punto para no depender del resultado del Escocia-Hungría, en el que, aparentemente, está en juego la tercera plaza. Escocia suma un punto, Hungría aún lleva cero.

Desde el primer puesto de sus grupos, el B y el F, aguardan ya España y Portugal, respectivamente, el desenlace del resto de posiciones. En el B, hay múltiples combinaciones entre Italia (3 puntos), Croacia (1 punto) y su rival este lunes, y Albania (1 punto) y enfrentada a España. En el F, lo mismo, entre Turquía (3 puntos), Georgia (1 punto) y República Checa (1 punto). Los duelos, el miércoles, son Portugal-Georgia y República Checa-Turquía.

En el C, Inglaterra es líder de su cuarteto, pero no tiene la clasificación segura. Sus cuatro puntos en dos partidos aún no son suficientes. Se la juega ante Eslovenia, dos puntos por detrás. Dinamarca, también con dos puntos, se mide a Serbia, que tiene uno. Todos tienen posibilidades. El conjunto inglés no puede quedar último.

En el grupo D sólo está resuelta la eliminación de Polonia, ya sin opciones. Queda el resto. De la primera a la tercera posición. Todos dependen de sí mismos para la clasificación. Lo hacen Francia, que se mide al conjunto de Robert Lewandowski, y Países Bajos, ambas con cuatro puntos, pero también Austria, con tres y rival directo de la selección neerlandesa.

En el grupo E, todo está equilibrado. Las victorias de Bélgica, por 2-0 contra Rumanía, y Ucrania, por 1-2 contra Eslovaquia, dejan el grupo entero con tres puntos para cada uno a falta de asalto final del próximo miércoles: Bélgica contra Ucrania y Rumanía contra Eslovaquia. Las ganadoras pasan directas. A Bélgica y Rumanía les basta con el empate.

— PROGRAMA DE LA TERCERA JORNADA:

– Domingo 23 de junio:

21.00. Grupo A: Suiza (4 puntos) – Alemania (6 puntos).

21.00. Grupo A: Escocia (1 punto) – Hungría (0 puntos).

– Lunes 24 de junio:

21.00. Grupo B: Albania (1 punto) – España (6 puntos).

21.00. Grupo B: Croacia (1 punto) – Italia (3 puntos).

– Martes 25 de junio:

18.00. Grupo D: Países Bajos (4 puntos) – Austria (3 puntos).

18.00. Grupo D: Francia (4 puntos) – Polonia (0 puntos).

21.00. Grupo C: Inglaterra (4 puntos) – Eslovenia (2 puntos).

21.00. Grupo C: Dinamarca (2 puntos) – Serbia (1 punto).

– Miércoles 26 de junio:

18.00. Grupo E: Eslovaquia (3 puntos) – Rumanía (. puntos).

18.00. Grupo E: Ucrania (3 puntos) – Bélgica (. puntos).

21.00. Grupo F: Georgia (3 puntos) – Portugal (6 puntos).

21.00. Grupo F: República Checa (0 puntos) – Turquía (3 puntos)

(Hora CET. -2 GMT). EFE/ir