Tren de Aragua, Clan del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, operan en Honduras: Informe EE. UU.

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Cuatro grandes organizaciones criminales transnacionales, declaradas como terroristas por la actual administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una fuerte presencia en Honduras dificultando el combate al narcotráfico frente a un gobierno que no tiene claras sus políticas de combate a las drogas por falta de legislación adecuada, ausencia de mandatos antinarcóticos claros entre las distintas agencias responsables de su combate, así como mecanismos efectivos orientados a luchar contra la corrupción y la impunidad, sostiene el último informe antidrogas 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Las cuatro organizaciones criminales transnacionales de drogas que operan en el país son los cárteles mexicanos de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, de Venezuela, último considerado uno de los brazos represores y ejecutores del Cártel de los Soles. A estos cuatro cárteles transnacionales, el informe antidrogas suma a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18. La MS-13 ha sido declarada también como una organización terrorista por parte de Estados Unidos.

Estos serían los seis cárteles más visibles que trasiegan con la droga en el país con fuerte presencia en los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios. Los otros cárteles como Los Valle Valle, Los Cachiros, el cártel de los “Hermanos AA”, que lideraba Alexander “Chande” Ardón, tras la captura y entrega de sus líderes a la justicia de Estados Unidos, fueron reducidos a su mínima expresión y según los expertos antidroga, la segunda generación de estos carteles busca reacomodarse como pequeños grupos segmentados de transportistas en territorios determinados, pero sin la presencia y fuerza de antaño.

Según el informe antidrogas de Estados Unidos, la presencia de estos cárteles transnacionales vuelve compleja la lucha contra el narcotráfico en el país, presentando “grandes desafíos para los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico”. La participación de las organizaciones criminales transnacionales “representa una amenaza sustancial a la capacidad de Honduras para controlar el narcotráfico”, asegura.

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo “ha empeorado el tráfico de drogas”, señala el documento que pone también el acento en las operaciones que ejecuta el cártel de Sinaloa y las maras MS-13 y la pandilla 18.

Las interdicciones de drogas en el 2024 fueron más sustantivas que en el 2023, destaca el informe, al señalar que el año pasado se incautaron más de 19 toneladas métricas de cocaína en alto mar gracias a las operaciones de la armada hondureña en colaboración con los cuerpos antinarcóticos de Estados Unidos. En tanto, la Policía Nacional incautó cerca de tres toneladas métricas de drogas en sus operativos terrestres.

En el 2024 erradicaron 3 millones de plantas de cocaína, cantidad menor a las 4.7 millones de plantas reportadas en el 2023.

Cárteles intensifican operaciones en aguas territoriales

Los cárteles de las drogas siguen utilizando las aguas hondureñas para transportar sus cargamentos , en donde las lanchas rápidas son entre los mecanismos más utilizados para sus acciones delictivas, entre ellas las motos acuáticas de alta velocidad.

Una de las acciones en que las fuerzas del orden hondureño hicieron hincapié en la lucha contra las drogas fueron los golpes dados a acciones propias del microtráfico que se encuentra diseminado en diversos puntos del país para controlar el creciente crimen y violencia callejera en las zonas urbanas del país.

De acuerdo con el gobierno hondureño en el 2024 erradicaron 3 millones de plantas de cocaína, cantidad menor a las 4.7 millones de plantas reportadas en el 2023. Algunos de los factores que pudieron incidir, según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, estarían relacionados a la escasez de personal y apoyo aéreo ya la falta de un programa de compensación de informantes.

El compromiso del gobierno hondureño de combatir el narcotráfico se “ve socavado por recursos policiales y fiscales insuficientes, las operaciones en los ámbitos marítimos y aéreos adolecen de deficiencias de colaboración interinstitucional, mal funcionamiento del equipo de la sala de cables de la Policía y averías de equipo en el único avión de patrulla marítima de Honduras”, dice el informe.

El gobierno—agrega—no tiene una política clara para unir esfuerzos de combate entre las dependencias antidroga y ha restringida acciones presupuestarias a uno de los centros más potentes creados para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional como el Centro de Operaciones Interinstitucional de Acciones Conjuntas, que por falta de apoyo presupuestario y de voluntad política no obtendrá mayores avances en el 2024.

Ejemplo JOH y narco video resaltan en informe

“La coordinación interinstitucional es insuficiente, las limitaciones de recursos y la corrupción siguen siendo los problemas y barreras más importantes en Honduras”, señala el informe, al destacar que regiones como Colón y Gracias a Dios siguen siendo vulnerables a la explotación de los cárteles criminales transnacionales y las pandillas.

El informe, al abordar el tema de la corrupción, señala que si bien Honduras no fomenta ni facilita como política oficial la producción o distribución ilícita de drogas, la corrupción dentro del Estado hondureño y sus instituciones siguen siendo un problema importante. Y puso como ejemplo, la condena del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El caso del expresidente Hernández, asegura, ejemplifica la corrupción y “sí bien esta condena marca un hito importante, es una victoria de los esfuerzos anticorrupción, la corrupción sigue siendo un problema generalizado, obstaculizando la capacidad de combatir el narcotráfico”.

Y a renglón seguido el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos cita el caso del narco video que implica al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

El 3 de septiembre de 2024, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos publicó un video del exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, “cuñado de la presidenta Castro y hermano del expresidente Manuel “Mel” Zelaya, donde se reúne con conocidos narcotraficantes durante la campaña presidencial de 2013 de la presidente Castro”.

El informe indica que dentro de la lucha contra la corrupción el gobierno de la presidenta Castro destaca la derogación de la Ley de Secretos ante el abuso a que habían llegado gobiernos anteriores, pero ha autorizado una ley “que otorga una amplia amnistía a los exfuncionarios públicos que sirvieron durante la administración del expresidente Manuel “Mel” Zelaya (2006-2009) quien es el esposo de la presidente Castro. En 2024, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la ley de amnistía que ha permitido a exfuncionarios públicos condenados por corrupción para volver al servicio público”. En 2024, muy pocos altos funcionarios han enfrentado causas penales o civiles, detalla.

El informe indica que la batalla legal contra las drogas requiere de reformas porque el procesamiento por corrupción ligada a las drogas es casi inexistente, permite la impunidad y debilita el sistema legal de Honduras. Indica que, si bien el gobierno anunció el interés por instalar una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, ésta se encuentra estancada, y que en octubre Honduras desarrolló un mecanismo de implementación para “revisar” las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El informe antinarcóticos de Estados Unidos señala que en Honduras el consumo de drogas se concentra en la marihuana, el clorhidrato de cocaína y el crack, y si bien el gobierno no ha informado de preocupaciones sobre drogas sintéticas o fentanilo y su producción o uso en el país, se han reportado las primeras incautaciones en la aduana de Puerto Cortés. No obstante, por limitaciones de recursos para realizar pruebas para tales sustancias, se desconoce si la fabricación de fentanilo está teniendo lugar en el país. Pero llama la atención sobre las incautaciones basadas en fentanilo o los descubrimientos de laboratorios de drogas sintéticas reportados en el 2024.

Las incautaciones de drogas marítimas experimentaron un aumento significativo en 2024.

Desafíos críticos para el gobierno de Castro

En materia de prevención antidrogas el informe señala que los esfuerzos del gobierno son limitados, las campañas de información pública no han podido atraer socios claves como el sector privado y las iniciativas de prevención no se dirigen específicamente a las poblaciones más vulnerables. “El gobierno aún no ha asignado recursos significativos para una prevención más amplia en los programas”, acota.

A manera de conclusión el informe del Departamento de Estado destaca lo siguiente: si bien las incautaciones de drogas marítimas experimentaron un aumento significativo en 2024, siguen existiendo desafíos críticos, incluida la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional, una asignación de recursos más específicos y medidas anticorrupción más efectivas.

El Gobierno—resalta—necesita priorizar el fortalecimiento de su capacidad institucional, mejorar la transparencia y combatir la corrupción; profundizar la cooperación interinstitucional e internacional para desmantelar el narcotráfico y sus redes criminales. Se necesitan reformas legales, en particular en los delitos relacionados con el desvío de precursores químicos, ya que es casi imposible acusar a individuos por tales delitos. El gobierno también debería proporcionar mandatos antinarcóticos claros para las distintas agencias responsables de los esfuerzos antinarcóticos a fin de garantizar una mejor coordinación y rendición de cuentas.(PD)