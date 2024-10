Transportista denuncia que IHTT no chequea más de 350 unidades de transporte para no pagar subsidio

Tegucigalpa – El dirigente del transporte, Wilmer Cálix denunció este miércoles que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) no está revisando el 100 % de las unidades de autobuses que laboran en la capital y señala que lo hace para no pagar el subsidio que da el gobierno.

“Queremos denunciar que más de 350 unidades de las dos mil 480 que trabajan en la capital, hay una mala intención del IHTT de no chequearlas o de no confirmarlas, para no pagarlas”, detalló Cálix al calificar la medida como injusta.

El dirigente del transporte indicó que este incumplimiento deja pérdidas de nueve millones de lempiras mensuales, “que ellos están derogando, creo que para que el dinero les ajuste”.

Cálix dijo que han escuchado al comisionado Rafael Barahona que los dirigentes del transporte querían que les pagarán subsidio por vehículos que no trabajaban. Sin embargo, aseveró que eso no es cierto y agregó que ahora el gobierno “no quiere pagar 350 buses que sí trabajan y que ellos han montado una estrategia para no pagar». VC