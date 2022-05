Transporte de carga se paraliza, por incumplimiento en pago de tarifa

Tegucigalpa – El transporte de carga cumple con una paralización a nivel nacional por incumplimiento de pago de tarifa, que no les pagan los empresarios que los contratan y sobrecargan sus unidades.

La paralización será a nivel nacional y ya se reporta en varios puntos del país sobre todo en varias carreteras del departamento de Colón y Cortés.

Aunque se prometió no obstaculizar el tránsito, ya se ha cerrado el tránsito vehicular en Colón y no se descarta cierre en otros sectores. Se reporta que esta tomada la CA-13, a la altura de Puente alto, Sabá, Colón, por los transportistas de carga pesada.

En ese sentido los transportistas piden que el Estado tome control de la situación y sea mediador para que se tome a los transportistas les paguen la tarifa, dijo el transportista Edgardo Menéndez.

“Este paro no es en contra del Gobierno es en contra de los empresarios que nos contratan a nosotros y sobrecargan los camiones y no nos quieren pagar las tarifas mínimas fijadas y que no se respetan, situación que ya tiene 12 años”, agregó.

Además, los transportistas reclaman por los fuertes incrementos en los combustibles.

Los transportistas están desesperados y necesitan que se les resuelva, para el pago de tarifa y no se sobrecargue los camiones, aclaró que no son todas las empresas las que incumplen. LB