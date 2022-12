Tomada la carretera CA-13 a la altura del Puente Danto, en La Ceiba

Tegucigalpa- Centrales obreras cumplen amenaza de toma en reclamo salarial y reportan la primera manifestación en la carretera CA-13, exactamente a la altura del río Danto, en la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras.

El salario ya no ajusta para la comida, no ajusta para pagar servicios, no ajusta para nada, dijo una de las manifestantes.

En ese sentido el llamado es a las autoridades centrales para que atiendan el llamado de los trabajadores, “ellos tienen grandes salarios y el pueblo muriendo de hambre” añadieron los quejosos.

En el lugar ya se reporta una cantidad de vehículos con problemas para circular por la zona, donde hay gran tráfico.

Desde la semana pasada las Centrales Obreras anunciaron acciones, debido a que no han logrado avances con las autoridades en torno a las negociaciones sobre un incremento en el salario mínimo.

La Comisión Coordinadora de las Tres Centrales Obreras, CTH, CUTH y la CGT, convocarón a sus bases a nivel nacional para manifestarse, de momento no han iniciado otras manifestaciones.

Los trabajadores piden ajuste salarial y aumento a los colaterales. LB