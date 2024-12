Tomada la CA-13 por pobladores que exigen reparación de calle

Tegucigalpa – Pobladores del litoral atlántico se tomaron la carretera CA-13 a la altura de la comunidad Descombros, Jutiapa, Atlántida en reclamo por el mal estado de esa vía de comunicación y advierten que la protesta seguirá hasta que tengan respuesta a sus reclamos.

Roque Rivera, quien participa en la acción de protesta dijo que el tramo por esa comunidad, está completamente intransitable, “los carros ya no pueden pasar por eso nosotros decidimos tomarnos la CA-13 hoy porque ante esta destrucción de la calle, los conductores se están tirando por el centro de la comunidad y pensamos que con el tiempo nos van a dañar las calles”.

El hombre, dedicado al rubro de la ganadería llamó a la presidenta Xiomara Castro, al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, “que por favor, que pongan mente y que pongan ojo en esta CA-13 porque desde el municipio de Jutiapa hasta Planes, esta calle ya no sirve”.

Rivera agregó que no es justo que culpen al agua del deterioro de la calle, “esto tiene seis meses desde que vinieron a quitar la capa asfáltica, dejaron este desorden así como está, y hoy van a echarle la culpa al agua y no es así, cuando vinieron a quitar esto estábamos en pleno verano”, reclamó al cuestionar si los diputados y autoridades no usan esa calle. VC