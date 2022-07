Tom Brady dice estar consciente de que no le queda mucho tiempo en la NFL

Redacción Deportes – El considerado mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, aceptó este jueves que no le queda mucho tiempo en la liga por lo que quiere aprovechar al máximo cada momento.

«Me he dado cuenta de que no me quedan cinco años. He tenido muchas lesiones traumáticas a lo largo del tiempo, ¿podría ser este mi último año?, no lo sé. Quiero hacerlo a mi manera y si las cosas van realmente bien y ganamos, sería genial», afirmó Brady.

El mariscal de campo, quien al inicio del año estuvo retirado 40 días, habló de su necesidad por seguir activo y cómo fue el proceso desde que anunció su fugaz retiro hasta la influencia del ex coach de los Bucs, Bruce Arians, y el gerente general, Jason Licht, para volver.

«Tomé la decisión en el momento y sentí que era lo correcto. Necesitaba tiempo para planificar, pero luego a través de conversaciones con Bruce, Jason y mi esposa, sentí que aún podía jugar y competir», explicó.

El máximo ganador de Super Bowls de la NFL, con siete anillos, habló de la importancia que representa su familia en la futura decisión sobre su continuidad.

«No es que esté menos comprometido, pero tengo un hijo de 14 años que vive en Nueva York y necesita tiempo. Mi esposa ha sido un apoyo increíble en mi carrera, tuve que hablar con ella, además tengo dos hijos más pequeños, uno de 12 y otro de 9; todo un desafío».

A pesar de estas necesidades, Brady, quien cumplirá 45 años el próximo 3 de agosto, dijo sentirse en excelente forma para mantener el suspenso sobre si la temporada 2022 será la última de su carrera.

«Realmente no sé cuándo dejaré de jugar. Yo diría que es año tras año. Quiero dar todo lo que tengo y ver dónde estoy, pero en este momento mi cuerpo se siente realmente bien».

Hace un par de meses el seleccionado 15 veces al Pro Bowl de la NFL, un récord de la liga, firmó un contrato con la cadena Fox Sports para ser su analista principal por los próximos 10 años a cambio de 375 millones de dólares.

Su nuevo rol en televisión lo empezará en cuanto se despida del fútbol.

Ante la posibilidad de que decida retirarse al final de la temporada 2022, se le preguntó al mariscal de campo si comentaría los ‘playoffs’ de esta campaña en caso de que su equipo, los Buccaneers, no alcanzaran la clasificación.

«No, ni siquiera pienso en ello. Realmente quiero comprometerme este año para ser lo mejor que pueda», respondió. AG