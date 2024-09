Dr. Ignacio Alonzo

Bien lo expresó el filósofo clásico Aristóteles, al definir al hombre como “un animal político”, esto en referencia a que el ser humano es ciudadano de la “polis”, es parte inherente de la ciudad, y obviamente al Estado como tal, al igual, donde vive, comparte, y es parte fundamental del progreso o atraso de su entorno.

Nadie ignora de la realidad que se vive en el presente, sin mucha esperanza de mejorar para el futuro, ya que cada vez observamos una indiferencia manifiesta en relación a los más enconados e ingentes problemas de nuestra sociedad en general, particularmente en Honduras.

Sin duda que las generaciones han cambiado y hasta están clasificadas por letras y están ubicadas, estratificadas por lo que han hecho y por los años en que han nacido. Lo anterior, solo nos señala como hemos evolucionado o involucionado, ya que no siempre el progreso tecnológico o científico es un eticometro o parámetro para medir el desarrollo moral o espiritual de una sociedad que cada vez la vemos desbocada y descarrilada hacia conductas nefastas e incómodas.

Cuando nos callamos ante tanta situación de insolidaridad, desprecio y maltrato entre nosotros los seres humanos, nos damos cuenta en qué estadio nos movemos y hacia donde se dirigen nuestros pasos. Cuando vemos tanto desmadre en el mundo de las relaciones laborales, sociales y de cualquier otra índole, y no denunciamos tales situaciones, nos desmarcamos injustamente, y nos sacamos a nosotros mismos de la responsabilidad que tenemos por pertenecer a la Polis.

Todos somos políticos, y vale la pena recordar las palabras de Martín Luther King, defensor de los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60, cuando expresaba que: “ No es bueno el silencio de los buenos”, ciertamente, muchas de esas actitudes son las que nos tienen en esta situación de postración y empobrecimiento moral, pues cabalga y se elogia al individualismo, materialismo, egoísmo, hedonismo y al maldito oportunismo.

Todos somos políticos y tenemos la ineludible e insoslayable tarea de construir una Patria mejor, para heredar a las futuras generaciones no un remedo de País, no una zona de guerras de infortunios, de infamias y rencores. No podemos llegar a ningún lado, comparándonos con los peores, y dándole vivas a ídolos falsos y líderes nefastos que lo único que tienen y evidencian es ambiciones personales y deseos de notoriedad.

Todos somos políticos y debemos luchar todos los días por trabajar incansablemente por este País y formar conciencia desde los párvulos hasta los mayores de construir y no destruir, de mejorar nuestra estima como hondureños, de desechar aquellas prácticas oscuras de enrolamientos maliciosos, de costumbres y hábitos deleznables que solo fomentan la desgracia, la desdicha, la indolencia e indiferencia, y sobretodo la displicencia ante lo que vemos, siendo incapaces de levantar la voz y las manos en señal de poner alto a esta andanada de cosas que no nos llevan a ninguna parte, más que a ser vistos como oportunistas, chantajistas, revanchistas y sin valores cívicos, patrióticos y altruistas, tan necesarios para nuestros días.

Todos somos políticos como constructores , servidores, partícipes activos, propositivos y entusiastas del día a día en cada una de las comunidades, pueblos y ciudades de nuestro País. Cada vez que colaboramos, trabajamos y cumplimos con las responsabilidades de ciudadanos estamos heredando un mejor espacio de vida para los que vienen después de nosotros. Cuando nos desobligamos y nos abandonamos a nosotros mismos haciendo las cosas con el mínimo esfuerzo y buscando atajos para llegar más rápido sin ningún mérito personal y profesional, le estamos quitando el lugar a aquellos que caminan, corren legítimamente y no van estrujando a nadie, ni poniendo zancadillas a nadie.

Todos somos políticos, porque nuestra labor es no solo vivir por vivir y pasar por este mundo sin haber dejado huellas de decencia y honradez. Debes al menos influenciar a un individuo a ser mejor ciudadano, mejor persona, y mejor político, consciente de su realidad, comprometido con su entorno, amante de su Patria, dedicado a construir mejores derroteros para los demás. Enseñar a los vecinos, amigos y compañeros de trabajo ya sea en lo privado o en lo público que se debe cumplir y buscar la excelencia, corriendo la segunda milla para lograr mejores resultados y disfrutar de su trabajo honrado, dedicado y transparente.

Todos somos políticos cuando le damos paso a la Meritocracia y dejamos de lado el chamberismo, el clientelismo político y cabildeos mafiosos y maliciosos. Todos somos políticos cuando construimos caminos para el diálogo y el debate sin insultos y diatribas. Somos políticos al construir civismo, patriotismo y enormes espacios para el voluntariado y las buenas prácticas familiares y sobretodo cuando evitamos la autodestrucción de nuestros recursos naturales y cuidamos de las grandes obras de infraestructura y cultura que tenemos en nuestra Honduras.

Todos somos políticos que al despertarnos todos los días nos levantemos con los deseos vehementes y reales de ser mejores servidores públicos, mejores educadores, mejores hijos, mejores padres, mejores estudiantes, mejores empresarios, mejores políticos, mejores banqueros, mejores gobernantes, mejores en todo lo que nos corresponda hacer. En la medida que avancemos hacia mejores ideas y seamos consecuentes y coherentes con lo que pensamos, hablamos y hacemos, en esa medida dentro de algunos años tendremos una mejor tierra, una mejor Patria, y sobretodo un mejor destino para las generaciones presentes y futuras, las que afrontarán mayores retos y desafíos de resistencia y resiliencia.

Todos somos políticos, no de politiquería barata, o de los que piensan en intereses personales, hablamos en términos y pensamientos del malogrado presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, cuando en su célebre discurso pronunciado el 20 de enero de 1961 dijo: “ No pienses que puede hacer tu país por ti. Piensa en que puedes hacer tú por tu país”. Honduras somos todos, todos somos políticos, no podemos evadir nuestra responsabilidad histórica.