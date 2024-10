Todos a la espera de Messi

Redacción Deportes, .- Inter Miami espera luz verde para contar con Lionel Messi en el 'plan de rescate' del entrenador Gerardo Martino para llevar este miércoles al equipo de las Garzas a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, una misión difícil por la ventaja de 1-2 que tomó Monterrey hace ocho días.



La tanda de partidos de vuelta de la fase de cuartos de final dejó en serias dificultades a los equipos que comenzaron en casa.



Para Inter Miami la esperanza renació el sábado cuando Messi volvió a la cancha después de permanecer casi tres semanas en el dique seco debido a una lesión muscular.

El capitán de la selección argentina puso en ventaja a su equipo frente a Colorado Rapids, que igualó sobre la hora.



La nueva cita entre Monterrey e Inter Miami viene precedida de agrias tensiones entre el entrenador del equipo mexicano, el argentino Fernando 'Tano' Ortiz, y los jugadores rivales.



Todo porque antes del comienzo de esta serie Ortiz dejó un mensaje a sus pupilos para que encararan a Messi como un futbolista más, y no dejarse intimidar por su trayectoria.

La tanda de partidos de vuelta de los cuartos de final la abrirán este martes en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Tigres y Columbus Crew, que el 2 de abril igualaron 1-1 en el Lower.com Field.



Tigres salió con mal sabor de boca porque pudo llevarse los tres puntos con el gol del francés André-Pierre Gignac.



Pero el extremo uruguayo Diego Rossi salvó los muebles del naufragio para el equipo del francés Wilfried Nancy.



América y Pachuca, dos de los dos clubes más emblemáticos de México, pavimentaron la semana pasada un gran tramo del camino hasta las semifinales con sendas goleadas a domicilio. Y esta semana, con partidos en casa y arropados por su afición, tienen todo para certificar su clasificación.



De confirmar entre martes y miércoles la superioridad demostrada la semana pasada en la tanda de los partidos de ida sobre el New England estadounidense y el Herediano costarricense, América y Pachuca se encontrarán en las semifinales.



Las Águilas del América esperan este martes en el estadio Azteca al New England, que el 2 de abril resultó humillado por 0-4 en su patio, el Gillette Stadium en Foxborough (Massachusetts).



El delantero uruguayo Brian Rodríguez puso la puntilla ese día en el minuto 91 a un festival de goles que abrieron los mexicanos Henry Martín, Alejandro Zendejas y Cristian Calderón.



A Pachuca le salió todo bien el pasado miércoles en el estadio Nacional de Costa Rica. El ariete venezolano Salomón Rondón desmontó toda la estructura del equipo del mexicano Héctor Altamirano con un triplete.



El primer tanto del máximo goleador en la historia de la Vinotinto llegó a solo 3 minutos del pitido inicial. En el 16 firmó el segundo y completó en el 68.



- Partidos de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf

09.04 Tigres (MEX) - Columbus Crew (USA) Ida: 1-1

09.04 América (MEX) - New England (USA) Ida: 0-4

10.04 Pachuca (MEX) - Herediano (CRC) Ida: 0-5

10.04 Monterrey (MEX) - Inter Miami (USA) Ida: 1-2

EFE/ir