Todo lo que contradiga el Código del Trabajo debe desaparecer, dice diputado Sabas sobre Ley de Empleo por Hora

Tegucigalpa – El diputado liberal Yury Sabas manifestó que todo aspecto que contradiga el Código del Trabajo debe de desaparecer con relación a la propuesta de derogar la Ley de Empleo por Hora.

Sin embargo, reconoció que el Código del Trabajo debe de ser reformado porque requiere de una modernización.

“Nosotros creemos que todo lo que va en contra del Código del Trabajo no debe de estar, pero también creemos que el Código del Trabajo se debe modernizar”, dijo a periodistas.

Anunció que este día la bancada liberal sostendrá una reunión para tener una posición más clara con respecto a la propuesta de derogar la Ley de Empleo por Hora.

Sabas puntualizó que, aunque se derogue la Ley de Empleo por Hora en el Congreso Nacional, esta modalidad siempre existirá porque lo permite el Código del Trabajo.

El congresista reconoció que en la Ley de Empleo por Hora existe exceso por parte de algunos empleadores al no otorgar derechos como pago del salario mínimo o vacaciones, no obstante, enfatizó que el hecho que no se cumpla una ley no significa que se deba destruir todo.

“Nuestra posición es clara, necesitamos empleos en Honduras, solo el que anda en demagogia no reconoce eso”, remarcó.

Sabas garantizó que el Partido Liberal que el Código del Trabajo otorgue una contratación digna a los empleados como estabilidad laboral, derechos y trato correspondientes. AG