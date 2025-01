Todavía hoy es un buen día para que Rixi Moncada renuncie a Defensa, expresa diputado opositor

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía reiteró que por ética y por moral, la precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, debería renunciar a la titularidad de la Secretaría de Defensa.

“Lo correcto era que la abogada Rixi Moncada no asumiera el cargo de ministra de Defensa y lo correcto es ahora, que finalmente lo asumió, que renuncie al cargo, porque no es ético, no es moral”, afirmó el parlamentario.

Para Mejía, a pesar de que los hondureños están a 48 días de las elecciones primarias que van a realizarse el 9 de marzo, “todavía hoy es un buen día para que ella renuncie y genere este espacio para que se pueda dar la confianza y la transparencia que necesita la ley”, externó. VC