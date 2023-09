Tegucigalpa – TENGO lanza su Tarjeta Recargable Visa TENGO, un producto financiero de última generación que está destinado a transformar la manera en que las personas manejan su dinero, haciéndolos depender cada vez menos del efectivo. La tarjeta, respaldada por Grupo Financiero Ficohsa, permite a cualquier hondureño acceder a un medio de pago seguro, habilitándole la posibilidad de manejar su dinero en la tarjeta, recibir sus remesas, realizar compras en miles establecimientos nacionales e internacionales y efectuar compras en línea.

Todo hondureño puede adquirir su Tarjeta Recargable Visa TENGO sin necesidad de abrir una cuenta de banco, sin requerir historial crediticio y sin tener cobros de membresías o anualidades.

La Tarjeta Recargable Visa TENGO tiene un modelo único pensado en crear una experiencia memorable al cliente:

Se emite de manera instantánea en los Kioscos TENGO y en la App GO TENGO.

El cliente que pida su tarjeta a domicilio la recibirá́ en menos de 40 minutos gracias a la alianza entre TENGO y PedidosYa.

La tarjeta puede ser recargada con efectivo en +5,000 Puntos TENGO o con tarjetas de crédito y débito desde la App GO TENGO.

El cliente podrá́ retirar efectivo en cajeros automáticos a nivel local e internacional y en la red de +5,000 Puntos TENGO disponibles en Honduras.

La nueva Tarjeta Recargable Visa TENGO es la más segura del mercado ya que es infoless (sin información): no tiene nombre en el plástico, no lleva número de verificación impreso, no expone la fecha de vencimiento y el número de tarjeta aparece enmascarado. Además, el cliente puede administrar su tarjeta desde la App GO: bloquearla y desbloquearla en cualquier momento, así́ como personalizar su PIN de retiro.

Joel Bendeck, Gerente General de TENGO expresó: ¨Hemos escuchado atentamente a las necesidades y deseos de nuestra comunidad en Honduras, y este producto ha sido diseñado con estas personas en mente. Hoy podemos afirmar, que la Tarjeta Recargable Visa TENGO es la más accesible, la más innovadora y la más segura del mercado, y permitirá́ que todos los hondureños puedan resguardar su dinero en un medio de pago de nueva generación, accediendo a toda la red de POS del país y del mundo, así́ como a tiendas en línea. Ésta es una tarjeta al alcance de todos y, por tanto, una puerta de entrada hacia un futuro financiero más flexible, seguro y conveniente. En TENGO nos comprometemos a seguir liderando las iniciativas de inclusión financiera en Honduras.”

FICOHSA, es el banco que acompaña como ente financiero esta nueva tarjeta recargable, la cual permite a los hondureños tener acceso a este producto de forma rápida y segura con tecnología de punta alineándose a unos de los principales pilares de la institución; inclusión financiera.

Carmen Sánchez, Gerente General de Visa Honduras, Guatemala y El Salvador agregó: “El número de personas que prefieren usar pagos digitales ha aumentado significativamente en los últimos años y la tendencia continuará. En Visa trabajamos para desarrollar productos financieros que se ajusten a las necesidades de los hondureños, como por ejemplo, la Tarjeta Recargable Visa TENGO, respaldada por Banco Ficohsa, la cual contribuye a ampliar el ecosistema de pagos y ofrecer opciones diferenciadoras pensadas en las preferencias del usuario”.

La Tarjeta Recargable Visa TENGO es mucho más que una simple tarjeta, ¡es algo más efectivo que el efectivo!

Joel Bendeck, Gerente de Tengo