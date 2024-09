Tebas, sobre A.Saudí: «No es lavado de imagen, quieren industria más allá del petróleo»

Londres – Javier Tebas, presidente de la Liga Española, negó que Arabia Saudí esté usando el deporte como lavado de imagen y dijo que la inversión es para «construir una industria más allá de los hidrocarburos».

El mandatario respondió de esta manera a las críticas por haber firmado un acuerdo con ‘Visit Saudi’ tres años después de criticar al país de intentar lavar su imagen a través de acuerdos con el fútbol como el que firmó la Federación Española de fútbol para jugar allí la Supercopa de España.

«La foto del año 2021 no es la misma que ahora», explicó Tebas este jueves en una reunión con los medios en el Financial Times Summit. «Entonces no estaban los Grandes Premios de Fórmula, no estaban las motos, no estaba el golf, el World Padel Tour, no estaba yendo la Supercopa de Italia, de Turquía, Tyson Fury, un campeón de boxeo…».

«Ha cambiado aquello y sería injusto mantener la misma foto de 2021. Nosotros hace tiempo tenemos un ministro que es dueño de un equipo español (Almería) y ellos hablan de revolución y cuando vas, ves que lo están haciendo. ¿Que su estrategia es para lavar la imagen? No es un tema de lavado de imagen, lo que quieren es atraer turismo, atraer gente».

Tebas, en 2021, dijo que «una cosa es vender los derechos televisivos y otras es ir a una país donde hay problemas con los derechos humanos». «No deberíamos olvidar lo que pasó en la embajada de Turquía con un periodista (Jamal Khashoggi). El dinero no es lo único que importa».

Tres años después de eso y tras convertirse ‘Visit Saudi’ en uno de los patrocinadores globales de la Liga, Tebas aseguró que «no puedes tener la misma opinión ni tener la misma conducta» que en 2021.

«Sería un error para una industria como la Liga Española, de la que dependen muchas familias. Podrían haber empezado así (lavado de imagen), pero ahora están intentado crear una industria más allá de los hidrocarburos».

«El fondo soberano de Arabia Saudí ha comprado un club inglés y nos van a dar lecciones a nosotros», puntualizó el directivo. EFE