Tebas: «Nosotros tenemos a Mbappé, Álvarez y Yamal y no nos preocupa otros movimientos»

Madrid – Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró que la competición española tiene jugadores de la talle de Kyian Mbappé, Julián Álvarez y Lamine Yamal y que no le «preocupa» los movimientos que se produzcan en otros mercados como el inglés o el de Arabia.

«Tenemos a Mbappé, Álvarez, Yamal y no nos preocupa otros movimientos. Nuestra selección ha ganado la Eurocopa con la gran mayoría jugando en nuestra Liga y lo mismo con los juegos Olímpicos donde ganamos el oro. No todo se hace con fichajes», expresó el presidente.

«Somos la liga más eficaz que sabe gastarse el dinero con los mejores resultados. El Madrid ha traído libre el Mbappé y el Barcelona tiene jugadores de la cantera que en la liga inglesa pagarían 100 millones de euros», añadió, este jueves, en el acto donde se explicaba los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes tras la finalización del mercado de fichajes.

Sobre Arabia, Tebas fue contundente: «Se han dado cuenta que no todo son los jugadores y han bajado la mitad de gasto de fichajes con respecto al año anterior porque están buscando otra forma de crecer más sostenida».

Asimismo, explicó que otras ligas como la italiana o la francesa no tienen tantas regulaciones como la española, pero dejó claro que no iban a llevar ese camino ya que no quieren volver a los tiempos en los que los clubes perdían dinero.

«Se está avanzando bastante con la UEFA incluyendo cosas en el ‘fair play’ financiero que muchas vienen de nuestra Liga. Nos gustaría que fuesen más rápido, pero nosotros no vamos a cambiar las normas porque, ademas a pesar de todo, ganamos títulos y competimos en Europa», reivindicó el presidente que sobre el tema del Manchester City en el que puede recibir sanciones comentó que ha hablado con muchos clubes de la Premier y que todos tienen convencimiento de que merece una sanción.

Por su parte Javier Gómez, director ejecutuvo de La Liga, definió la situación de la Liga es estable y remarcó que los clubes ya no dependen tanto de los beneficios de los jugadores.

«Nuestra dependencia de los beneficios de los jugadores cada vez es menor y nos ponemos adaptar de manera mucho mas dinámica sin sufrir», matizó.

Tebas, que también repasó la situación del Valencia donde subrayó que el club tuvo mala suerte porque cuando no se metieron en la Liga de Campeones dejaron de ingresar 70 millones y luego vino el covid, recordó que Peter Lim, presidente del Valencia, pagó la deuda que había y habló de la posible venta del club

«Lo que yo he visto en Valencia en todo este tiempo, perjudica, porque lo que se le está haciendo es ahuyentar a los inversores porque no vas a ir a un club si cuando me van mal la gente se me echa encima», indicó el presidente que explicó las circunstancias.

«Si el estadio tuviera una grúa, sería más fácil de vender porque eso da valor y atrae inversores, pero en Valencia hay gente que quiere imponer un precio. No se puede forzar a que Lim salga porque así no va a salir, no es el camino adecuado», completó. JS