Sube conflictividad en el gobierno al tenor de efervescencia política opositora

Tegucigalpa – Este lunes opera a medias el Centro Cívico Gubernamental (CCG) tras la toma de instalaciones por parte de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), en tanto la efervescencia política crece con la oficialización de dos nuevas candidaturas presidenciales.

– Maribel Espinoza oficializó su precandidatura política a lo interno del Partido Liberal, mientras Salvador Nasralla hizo lo propio en el Partido Salvador de Honduras.

– El dirigente de los colectivos, Melvin Ceballos, denunció que ha recibido amenazas a muerte por parte de varios altos funcionarios de la administración Castro.

– También hay conflictividad en la comuna de SPS, donde su alcalde denuncia falta de pago de transferencias por parte del gobierno, mientras el MP decomisó documentos en esa comuna.

Luego de varios días de protestas por parte de colectivos del partido en el poder, el edificio donde se concentran las instituciones públicas está semiparalizado luego de la intervención ordenada por la presidenta Xiomara Castro al Instituto de la Propiedad (IP).

De acuerdo a los manifestantes, la orden de la presidenta Castro tiene tintes políticos y está dirigida a debilitar la precandidatura de Jorge Cálix, a quien se le dio la administración del IP para enchambar a sus simpatizantes como parte de un acuerdo de gobernabilidad en enero de 2022.

Los empleados del IP en compañía de colectivos de Libre han protagonizado tomas desde el jueves anterior en el CCG, incluso durante el fin de semana durmieron en esas instalaciones para continuar con las tomas este lunes.

La mayor parte de las instituciones instaladas en el CCG no están operando y la empresa encargada de administrar el edificio expresaron que no son responsables por los daños que ahí ocurran porque prácticamente no tienen el control de las mismas.

Este mismo lunes en la Agencia Reguladora Sanitaria (Arsa) hubo zafarranchos entre empleados y jóvenes encapuchados identificados como parte de los colectivos de Libre. Los manifestantes denuncian la administración presuntamente irregular de la comisionada Dorián Salinas.

Los portones de la institución tuvieron que cerrarse a la atención del público. Aproximadamente unos 300 empleados laboran en esa oficina de gobierno. Los ánimos se caldearon y estuvo a punto que los bandos se fueran a los golpes.

El CCG permanece tomado por colectivos de Libre.

Zafarrancho en el CCG

Luego que la Policía Nacional iniciara a remover vehículos y motos mal estacionados en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), personas identificadas como simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrantes de los colectivos, protagonizaron un zafarrancho.

Los manifestantes iniciaron a lanzar piedras desde el interior, informó la Policía Nacional.

La institución afirmó que no procederá a un desalojo, pero mantendrán presencia permanente incluso con agentes civiles.

Efectivos policiales en el CCG.

Las autoridades policiales consideraron el hecho como un conato de protesta agresiva, pero que fue controlado de inmediato.

La remoción de vehículos provocó la furia de los manifestantes quienes de inmediato reaccionaron lanzando piedras. Sin embargo, no hubo una respuesta a la Policía que se mantiene en formación en los accesos principales a la espera de poder recuperar el inmueble.

Los encapuchados de Libre se cubren los rostros y tienen llantas y piedras al interior del CCG.

Policía infiltrará agentes civiles

La Policía Nacional de Honduras anunció este lunes que cuenta con agentes sin uniforme que investigan la toma de las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) por parte de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Así lo confirmó el director de la Policía Nacional de Honduras, el comisionado Juan Manuel Aguilar, quien destacó que trabajan en el marco del debido cumplimiento de la normativa jurídica hondureña.

En ese sentido, afirmó que como institución armada van a respetar la ley y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Como policía van a proteger tanto a las personas que se tomaron el inmueble como las que permanecen afuera queriendo ingresar a sus puestos de trabajo.

Maribel Espinoza (PL) y Salvador Nasralla (PSH) buscan la presidencia de Honduras.

Nasralla y Espinoza oficializan candidaturas

Al tenor de la conflictividad social provocada por los mismos grupos del partido de gobierno, dos personajes políticos anunciaron sus aspiraciones presidenciales: Maribel Espinoza y Salvador Nasralla.

«¡Viva Maribel Espinoza!» resonó un grito al unísono de los seguidores mientras la precandidata Maribel Espinoza hacía su entrada al evento, donde la abogada oficializó su precandidatura por el Partido Liberal, en un acto marcado por los aplausos y vítores de los presentes.

«Este desafío es enorme, pero estoy agradecida porque he logrado superar todos los retos que he enfrentado en mi vida. Estoy lista para liderar esta nación con amor y determinación», afirmó.

En su discurso, Espinoza subrayó la necesidad urgente de la transformación en Honduras. «¿Ustedes quieren seguir con una Honduras gobernada por corruptos?», preguntó a la audiencia, recibiendo un rotundo «no» como respuesta.

De su lado, por cuarta vez el político Salvador Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), anunció oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República de Honduras.

En un mensaje en sus redes sociales, Nasralla se dirigió a la nación con un mensaje contundente, en el que afirmó su compromiso con el pueblo hondureño y su determinación de llevar a cabo una campaña electoral que promete cambios significativos para el país.

«Vos me conoces, sabes que yo sí cumplo. Llevo más de 50 años trabajando honestamente. No soy perfecto, también he cometido errores, pero ellos traicionaron la confianza del pueblo. Los pusimos para quitar a JOH (expresidente Juan Orlando Hernández), y los quitaremos para salvar Honduras», declaró Nasralla, refiriéndose a los desafíos políticos recientes y su histórica oposición al anterior gobierno.

Nasralla subrayó que su alianza es con el pueblo hondureño y que esta vez va hasta el final. Agregó que no existe ningún impedimento legal para que él sea candidato a la presidencia de la República. JS