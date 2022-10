Solo hago el desempeño de mi cargo, señalamiento de Luis Redondo es personal dice abogada Karla Romero

Tegucigalpa– Luego que la abogada y jueza Karla Romero, interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía surgieron varios señalamientos entre estos los del diputado Luis Redondo, lo que la profesional considera un ataque personal.

“Efectivamente es un ataque personal que está realizando el señor Redondo, pero hay que restarle importancia”, anotó

La funcionaria judicial dijo que a lo largo de sus 30 años de carrera ha aprendido que a escuchar ese tipo de comentarios este tipo de situaciones se dan precisamente cuando las emociones afloran y se cree que se hace un ataque personal.

No obstante, dijo que es todo lo contrario “yo solo hago el desempeño de mi cargo”, y se ha caracterizado por ser una persona que no se queda callada o se guarda algo que considera no debe de ser cuando tiene fundamento de ser y no es de ahorita sino de siempre.

“Yo no vengo presentando recursos desde este momento yo los he realizado a través del desempeño de mi cargo, así como tomado posiciones que se reflejan donde se tiene que reflejar, en mí resoluciones porque nosotros no utilizamos el mediatismo, no somos políticos somos personas que nos dedicamos tirar resoluciones jurídicas basadas en derecho”.

Hay quienes están acostumbrados a vociferar acusaciones, pero las cosas se toman de donde vienen y dentro del MP no existe ningún requerimiento en su contra, agregó la jueza.

Los líderes con inteligencia emocional no personalizan las situaciones, sino que buscan soluciones para tratar de reflejar la calidad de líderes que son, no con actitudes que solo demuestran que hay inquietud acerca de situaciones que se pueden resolver, puntualizó.

Prvio a las declaraciones de Romero el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo dijo «Los invito a que investiguen cuál es el palmarés y el historial de la persona (abogada Karla Romero) que interpuso los recursos de inconstitucionalidad. Se van a sorprender así como yo me he sorprendido».LB