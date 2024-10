“Sólo dame 30 hombres y unos cuantos brazos”: Grupos indígenas hondureños listos para luchar para salvar tierras: The Guardian

(Tomado The Guardian) – Morphy sacó su teléfono móvil y se deslizó entre las fotos hasta que llegó a una toma que mostraba árboles caídos en lo que parecía las secuelas de un huracán. Ese era un gran bosque y mira cómo es ahora: todo ha sido destruido, dice. Y estas son las coordenadas.

– Miskito y otros grupos exigen que el Gobierno actúe contra las fuerzas criminales tras una ola de deforestación sin precedentes en su territorio.

Luego reprobó un video. La cámara se centró en un hombre asombrado que vestía una camisa roja de pista y campo, descansando de espaldas contra un poste mientras respondía a los interrogatorios.

Preguntas Morphy, empujando la cantidad hasta que el hombre confiesa a unas 690 hectáreas [1.700 acres] de selva tropical, unas 100 hectáreas de la que ya se habían despejado.

-Cuántas reses tiene? Morphy continúa. Ahora mismo, sólo hay ocho, dice el hombre. El resto se fue.

Cada año, limpian el bosque como loco, así que termina como un desierto, dice Morphy. Les dijimos que somos los dueños.

El video fue tomado durante una patrulla de vigilantes realizada por Morphy y otros de Mocorón, una aldea indígena mískito en el noreste de Honduras. Pocos días después, miembros del naciente comité de vigilancia territorial se sentaron alrededor de una mesa y entablaron un acalorado debate sobre qué pasos tomar a continuación.

Los miembros del comité son parte de un creciente número de indígenas en todo el remoto departamento de Gracias a Dios que se levantan contra las fuerzas criminales detrás de una ola sin precedentes de deforestación y colonización en su territorio. Ya sea que eso signifique continuar con las patrullas o algo mucho más dramático pende de la acción o de la inacción del gobierno.

Podríamos enfrentarnos a [los colonos], pero puede haber derramamiento de sangre, y eso es lo que no queremos, dice Morphy. Queremos que el sistema de justicia, el gobierno y el ejército hagan su trabajo y desalojen a estas personas.

Un campamento improvisado utilizado por los invasores talando el bosque. Fotografía: Jeff Ernst

El bosque de Mocorón forma parte de un vasto corredor biológico llamado bosque Moskitia, que se extiende por un territorio indígena transnacional del mismo nombre. Si la primera línea de la deforestación llegara a la aldea, significaría en efecto que el corredor se ha cortado y gran parte del bosque perdido.

No es sólo la Moskitia que se beneficia del bosque, más bien de toda Centroamérica y prácticamente el mundo, dice Morphy. No podemos sentarnos con los brazos cruzados.

En 2013, el gobierno hondureño inició la cesión de los títulos de propiedad de Gracias a Dios a los indígenas miskitos, pech, tawahka y garífuna, quienes, en los siguientes años, dividieron la tierra entre 15 consejos territoriales y federaciones.

Fue la culminación de una lucha de décadas por los derechos de la tierra y se suponía que ralentizaría la deforestación y la colonización. En los años siguientes, sin embargo, el problema sólo empeoró. El gobierno había dado la tierra al pueblo, pero ni la autoridad ni los recursos para gestionarla.

En 2019, el gobierno creó una comisión para la recuperación de la tierra de los Moskitia. Pero la llegada de la pandemia de COVID-19 al año siguiente la enseguida se apagó cuando la deforestación realmente despegara.

“Si el gobierno no hace su parte, vamos a luchar. Tenemos mucho coraje”

Ahora, después de un cambio de gobierno y de más de año y medio en el mandato de la presidenta Xiomara Castro, un atispojo de esperanza de que su administración aún pueda actuar en la recuperación de tierras es todo lo que está impidiendo que algunas comunidades tomen las cosas en sus propias manos.

Si no hubiera eso, es probable que las comunidades se levantaran, se levantarían para defender su territorio. Están prácticamente listos, dice Santiago Flores, abogado y activista de Miskito. Pero les hemos dicho, no arriesguemos, no nos enfrentemos a ellos, esperemos que las autoridades desempeñen su papel porque están comprometidas a proteger territorios y recursos naturales.

Pero la paciencia ha corrido tan delgada que algunos están listos para tomar las armas y aplicar la ley indígena.

Si el gobierno no hace su parte, vamos a luchar, dice Bruno Banegas, un aparejado de 72 años con barba y una gorra de camuflaje que se presentó ante los demás en Mocorón. Tenemos mucho coraje.

Ese coraje ha sido puesto a prueba en el pasado. Mocorón fue un campo de entrenamiento y refugio durante la guerra contrarreloj de los años 80 en la cercana Nicaragua, y Banegas es una de las muchas personas en la región que luchó en el conflicto. Sólo dame 30 hombres para entrenar y unos cuantos brazos, dice.

El tronco talado de un árbol de caoba. Fotografía: Jeff Ernst

En 2015, un grupo mucho más grande de personas en la cercana comunidad mískito de Auka hizo prácticamente lo que Banegas sugirió, acordándose y secuestrando a los colonos a quienes ataban y retenía como prisioneros en una escuela antes de finalmente aceptar liberarlos a las autoridades.

El consejo del territorio decidió emprender la auto-reclamación, dice Flores. Sólo estaban mostrando que tenían la capacidad de hacer las cosas por su cuenta.

El líder del movimiento fue encarcelado, aunque liberado poco después por una multitud indignada de simpatizantes. No se perdieron vidas en el incidente, lo que la convierte en una especie de ilustración idealista de cómo podría jugarse la auto-reclamación. En una tierra de muchas leyendas, la gente de Auka se convirtió en otra.

Pero la batalla es una que debe librarse en muchos frentes. Los narcotraficantes despiadados y sus asociados alimentan gran parte de la deforestación, y aunque la mayoría son forasteros, algunos de ellos son indígenas, incluso líderes.

Para ver cómo las cosas podrían ir mal, la gente sólo necesita mirar al otro lado de la frontera hacia Nicaragua, donde los colonos han masacrado a los indígenas, sirvieron como advertencia de que cualquier acción es probable que disperse una reacción aún más fuerte. Honduras y Nicaragua son dos de los países más peligrosos del mundo para defensores de la tierra.

Los miembros de la comisión de vigilancia territorial de Mocorón sopesan los riesgos contra lo que pueden perder. A Bonifacio Graham, de 63 años, le preocupa que, si no se hace nada, ni siquiera seremos agua para beber.

En las primeras patrullas del comité, los miembros fueron acompañados por soldados de una base cercana para la seguridad. Cuando el Guardián los acompañó en una patrulla, se dirigieron solos, sin estar seguros de lo que podrían encontrar.

Después de cruzar el río Mocorón, Morphy se dirigió a través de bosques replantados que habían sido cortados durante la guerra contrarreloj para atender a los aproximadamente 20.000 refugiados. El punto en el rastro estaba limpiando en diferentes etapas de corte o regeneración donde la gente rotaba los cultivos.

El bosque de Mocorón forma parte de un vasto corredor biológico llamado bosque de la Moskitia. Fotografía: mauritius images GmbH/Alamy

Cuando los árboles se hicieron más altos, más viejos, blancos, y los monos austre más llamaron y ladraron desde el dosel mientras que los tapires y otros habitantes del piso salieron de sus huellas o se hunden en la espesa cepillada. Los troncos delgados alineaban el sendero como rodillos a una choza donde los imponentes baúles de caoba estaban tallados en canoas de excavación.

Después de seis horas, Morphy rastreó la ruta en su aplicación de senderismo hasta que el bosque se adelgajó a un claro. Las maderas duras gigantes se bordeaban un piso de serrín y ramas marched. «Tan tierra mejorada», dice, mirando a los troncos de caoba rojas caídos.

A pesar de su valor, la mayor parte de la madera simplemente se quema o se deja pudrirse. Una vez que el bosque se convierte en hierba, se sienta en su mayoría vacía. La especulación de la tierra impulsa más deforestación que la marcha del ganado.

Una vez que tiene hierba, dice Morphy, vale mucho más.