Sindicato de INFOP suspende toma, autoridades no descartan despidos

Tegucigalpa- Luego de cinco días de paro, los empleados del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) suspendieron las tomas que mantenían en las instalaciones de la institución. Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de aplicar despidos a los trabajadores que participaron en las protestas.

Este viernes, las instalaciones del INFOP permanecen resguardadas por otros empleados con el fin de evitar que los sindicalistas retomen las acciones de protesta. El director general de la institución, Carlos Suazo, advirtió que habrá consecuencias para los empleados que abandonaron sus labores durante cinco días consecutivos.

«No se descartan consecuencias. Han estado ausentes de su trabajo cinco días. Vamos a ser rigurosos, vamos a ser estrictos en la aplicación de la ley», expresó Suazo, enfatizando que se evaluarán las acciones de los manifestantes.

No obstante, el funcionario aclaró que aquellos trabajadores que no participaron en la toma no enfrentarán represalias. Según Suazo, hubo empleados que fueron presionados por el sindicato para sumarse a las protestas, acción que calificó como «extorsión».

Los empleados del INFOP exigían la renuncia del director general, Carlos Suazo, a quien acusan de despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo. A pesar de la suspensión de la protesta, la incertidumbre laboral persiste en la institución.LB