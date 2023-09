Sin convocatoria, diputados  esperan avances en conversaciones para elección del Fiscal General

Tegucigalpa- Al iniciar la semana los diputados siguen a la espera de convocatoria y conocer cómo avanzan las negociaciones en el tema de la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.

-Aún sin consenso bancadas en el Congreso para elección del Fiscal General y Adjunto.

“Seguimos a la espera que se avance en las conversaciones entre los designados por las Bancadas para alcanzar un acuerdo en torno a la elección de las Autoridades del Ministerio Público de Honduras”, aseguró el diputado Rasel Tomé.

Por su parte, el diputado también de Libre Fabricio Sandoval apuntó que solo “si construimos los acuerdos y los consensos va a ver sesión en el Congreso Nacional, de lo contrario no podemos sesionar porque tenemos la obligación constitucional de elegir Fiscal General y Fiscal Adjunto”.

El diputado fue claro al decir que aún no hay consenso, pero se está construyendo un camino para buscar respuesta, al tiempo que dijo que lo más seguro es que el martes no habrá sesión en el Congreso y así se continuará mientras no haya un consenso que permita la elección de un fiscal a la medida del pueblo.

Mientras diputados de las bancadas de oposición se declaran listos para elegir al Fiscal General y Adjunto, y solo esperan ser convocados.Se continúa con las mismas propuestas y de pronto ni la oposición ni el oficialismo han hecho modificaciones en las nóminas presentadas. LB