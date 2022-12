Sin consenso para aprobar Presupuesto en el Congreso Nacional

Tegucigalpa– «Es posible que tampoco esta semana se logre un acuerdo para la aprobación del Presupuesto», incluso la discusión podría prolongarse hasta el mes de enero porque no hay consenso en el Congreso Nacional, dijo este lunes el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), no tiene los votos de las bancadas, para la aprobación del Presupuesto General de la República, para el caso el Partido Salvador de Honduras ha propuesto una serie de modificaciones a varios artículos y no han sido aceptados todavía por la junta directiva, añadió.

De igual forma, indicó que el PSH pretende que se aprueben artículos de transparencia y de lucha contra la corrupción en la ley del Presupuesto.

En ese sentido el parlamentario aseguró que la discusión en torno al Presupuesto está “empantanada y voy a ser sincero, no creo que tenga el consenso, no creo que aprobemos el Presupuesto esta semana (…), hasta el momento no tienen los votos del Partido Salvador de Honduras”.

“No hay humo blanco para eso (…), está complicado el asunto, la bancada del Partido Liberal, pidió otras cosas y será una semana de intenso cabildeo”, puntualizó.

Por su parte, el diputado del Partido Liberal Mario Segura, reforzó la versión de su compañero de Cámara Legislativa, y dijo que no hay consenso ya que ellos están pidiendo algunos puntos y no hay comunión en torno a los temas.

Para el caso Segura, mencionó que «debemos revisar el tema de la devolución a las alcaldías del 15 % del impuesto sobre ventas, lo que permitiría poner en circulación unos 4,500 millones de lempiras».

Adicionalmente, están solicitando un aumento en el porcentaje de las transferencias municipales, pero no hay acuerdo, señaló.

Los parlamentarios coinciden que el tema requiere un mayor consenso y este puede ir para largo incluso alargarse hasta el mes de enero.

Finalmente, pidieron que el Presupuesto no vaya ser aprobado en un “madrugón” ya que lo que era malo antes sigue siendo malo ahora y no permitirán que la población sea sorprendida.LB