Sin adjudicar licitaciones, Matheu alardea desde España “jamás se construyeron 8 hospitales en 2 años y medio”

Tegucigalpa – Pese a que aún no se adjudican las licitaciones para la construcción de ocho hospitales en Honduras, el ministro de Salud, José Manuel Matheu alardeó que el país es ejemplo ante el mundo porque en dos años y medio construirá ocho nosocomios para la red sanitaria pública.

– Pidió a los diputados hondureños que trabajen porque en un semestre se han ganado el dinero sin hacer prácticamente nada.

– “Andan (ex) ministros en la calle sin que nadie les diga nada y son ladrones. A nosotros no ha tocado recuperar la credibilidad”, expresó.

– “No somos tapagoteras, somos constructores de sueños”, dijo en torno a los hospitales.

Con sonoras carcajadas cada vez que se le realizaba una interrogante por parte del periodista Rosendo García, de la radio HRN, el funcionario alardeó que en reuniones con 15 ministros del mundo todos coinciden en la problemática de escasez de medicamentos en la red sanitaria de sus países, “es un impasse mundial, no es propio del ministro Matheu o de la presidenta Xiomara Castro”.

Agregó que antes de partir hacia España adjudicó 311 medicamentos que pronto comenzarán a ingresar al almacén de la Secretaría de Salud. “Nunca se ha tenido el 100 % de los medicamentos, pero han seguido con esa cantadita de estar diciendo que no hay, que no hay, que no hay, pero no resaltan lo bueno y eso sí lo hacen aquí los ministros, que jamás se han construido ocho hospitales en un país en dos años y medio, y Honduras está dando un ejemplo para eso”, manifestó.

España ayudará en la edificación de tres hospitales, mientras Corea del Sur y Japón aportarán para los restantes cinco.

Aseguró que este mes (junio) inicia la licitación para la construcción de tres hospitales con fondos de la cooperación española. Seguidamente recordó que los últimos nosocomios que se construyeron fue cuando él fungió como viceministro en el gobierno de Manuel Zelaya, siendo éstos los de Tela (Atlántida) y Danlí (El Paraíso).

En torno a las denuncias sobre la calamidad en el Hospital San Francisco de Tocoa, refirió que es el peor de la red sanitaria pública. “Qué hizo el gobierno pasado por él, nada, qué vamos a hacer nosotros, taparle goteras, no, porque no somos mentirosos, ese hospital ya tenemos el terreno y los estudios de impacto ambiental y será uno de los ocho que vamos a construir, es de los últimos que incorporamos porque ese hospital está muy malo”, detalló.

Falta de medicinas

Ante la insistencia sobre la falta de medicamentos en los recintos sanitarios, el funcionario ejemplificó que Salud compra 60 mil frascos mensuales de insulina, aunque reconoció que existen fallas en el número de otras medicinas que compra la secretaría.

“Para el próximo años tendremos lo ideal porque nosotros habremos hecho la programación, a nosotros nos tocó recibir las anteriores y estaban mal hechas, no es que me guste estarle echando la culpa a lo de atrás porque para eso estamos trabajando para el futuro, pero tampoco es de estar echándose todas las culpas”, indicó.

Reveló que su gestión ha realizado tres contrataciones directas y la última es de 1 mil 400 millones de lempiras y las anteriores fueron de 1 mil millones, y en ninguna hay quejas de presuntos robos.

Además, citó que Honduras tiene su propio carnet digital de vacunas elaborado por su propia gente, igualmente se construyeron cuatro almacenes regionales de vacunas y un centro nacional de acopio.

El diputado Eliud Girón ha sido duro crítico de Matheu.

Intereses políticos

Sobre la reiterada toma en el centro de salud Alonso Suazo, dijo que existen diputados que se confunden porque creen que mandan en el Poder Ejecutivo.

“Uno de los diputados ya se convenció que nunca lo van a hacer ministro (de Salud)… deben tener sus intereses porque siempre andan detrás de donde se maneja dinero, administración, compras, etcétera”, describió.

El ministro Matheu pidió a los que se toman las instituciones públicas que no le sigan haciendo daño a la administración de Libre.

Sobre la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), citó: “Son una ONG mentirosa, que no representan a nada. Ellos son los mismos, son dictadores, desde cuando tienen a Carlos Hernández, Blanca Munguía y otros. Que ellos digan cosas ahorita, me tiene sin cuidado. Cuando estaba Juan Orlando (Hernández), no abrían la boca, estaban pagados por ellos y más bien lo avalaban”.

Acentuó que los hospitales móviles que se compraron por la administración anterior “son latas que se están oxidando, hospitales son los que vamos a hacer”.

¿Y el dinero?

A la consulta ¿dónde está el dinero?, el ministro Matheu respondió que “hay que ser realistas, los estatutos (médicos) tienen aumentos salariales que cuando se discutió el estatuto médico en 1985, que yo ya andaba en eso, nunca se pensó que sería así, ahorita tuvimos que cancelar los contratos durante seis meses para poder ajustar el dinero para poder pagar los incrementos. El aumento de este año es de 9.8 % y para los que ganan 200 mil lempiras, le tocan 20 mil lempiras de incremento”.

Denunció que su administración enfrenta deudas históricas millonarias e incluso mencionó una demanda que pasó a casación de otro de los gremios médicos donde exigen salarios de 498 mil lempiras mensuales, “¿qué país puede cubrir eso? aquí anda en ministro de Arabia Saudí que ni ellos pagan esos sueldos, se los pagarán a (Cristiano) Ronaldo, pero no a los profesionales”.

El secretario de Salud ofreció declaraciones desde Madrid, España, vía telefónica a la radio HRN, donde se encuentra en un evento de la Alianza Mundial de Vacunas (Gavi), que de acuerdo a Matheu este organismo donó siete millones de dólares para ayuda en el tema de inoculantes. JS