Simeone: «Soy muy feliz donde estoy y siento al equipo con una gran energía»

Majadahonda (Madrid).- Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, «no» vive «del halago ni de la crítica», sabe «el valor» que tiene como entrenador, es «muy feliz» en el club rojiblanco y siente «al equipo con una gran energía», al tiempo que resaltó la satisfacción que le provoca ver cómo entrenan los más veteranos de la plantilla y enfocó al partido de la Copa del Rey contra el Elche, del que avisó de sus diez encuentros sin derrota.

«Sinceramente, no vivo del halago ni de la crítica. A partir de ahí, sé el valor que tengo como entrenador y el objetivo que tengo en común con mis futbolistas. Cuando encuentro gente compatible, cuando gente que tienen más edad como Koke, César (Azpilicueta), Axel (Witsel) o Griezmann, ves cómo se entregan, esa es mi felicidad», dijo en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino de este martes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

«Soy muy feliz dónde estoy y siento al equipo con una gran energía», expresó Simeone, que repasó que ha sido «siempre un afortunado» desde el tiempo que lleva en el club, desde finales de 2011, «con los futbolistas» con los que le ha tocado «compartir» y, «sobre todo, cuando empiezan a tener más años los futbolistas que siempre te han dado mucho».

«Hablo de Godín, Tiago, Gabi, Filipe, Juanfran… Hoy están Koke, César, Axel… Y la verdad que son grandísimos profesionales. Y cuando vos tienes grandísimos profesionales es impagable para los entrenadores. Admiro a cada uno de estos tres nombres, incluyo a Griezmann dentro de esa edad, y entrenan como si fuesen chavales que tienen la ilusión de empezar a competir y eso es lo que le transmiten a los compañeros de cara a lo que viene», repasó.

«¿Cómo lo trabajamos? Charlando, hablando, siendo sinceros en todo momento de las necesidades que tenemos en la importancia que tienen ellos dentro del equipo y no tengo ninguna duda de que están listos para competir», expuso de Koke, Witsel y Azpilicueta, que últimamente son suplentes habituales en el esquema.

También lo es Alexander Sorloth, fuera del once tipo que maneja Simeone en los últimos dos meses y medio, aunque sea el máximo goleador del equipo en LaLiga EA Sports.

«Saber dónde están, la conciencia de saber dónde estás y saber cuál es el camino que tenemos trazado todos pensando en el colectivo y no en lo individual», apuntó el preparador sobre la forma de asumir la suplencia dentro de una alineación tan consolidada en la actualidad.

«Y que lo importante es la calidad de minutos que cada uno de los futbolistas puede ofrecer al equipo. Sorloth cada vez que le ha tocado entrar desde el banquillo lo ha hecho fenomenal y cuando ha competido desde el inicio nos ha ayudado. Está dando todo lo que esperamos de él y obviamente siempre queremos más», declaró.

No valora Simeone el duelo de este miércoles como un partido trampa. «Valoro al rival que vamos a enfrentar, que viene haciendo una temporada muy, muy buena, jugando un fútbol ofensivo, alegre, importante, con buenos rompimientos en todos los sectores del campo y con un trabajo defensivo muy bueno. Sabemos que vamos a enfrentar un rival que está trabajando muy bien en Segunda División, lleva diez partidos sin derrotas y con mucha confianza, como se le ve», advirtió el técnico argentino, en la víspera del encuentro.

No desveló si incluirá rotaciones. «Lo que nosotros vamos a buscar es intentar poner los futbolistas en el campo que creemos que pueden cumplir con los objetivos que necesitamos», alimentó la duda el entrenador sobre los cambios que puede o no incluir en la alineación inicial para el duelo en el estadio Martínez Valero, tal y como está consolidado su once en los últimos dos meses.

Simeone tiene las bajas de José María Giménez y Clement Lenglet.

El central francés, titular indiscutible en el Atlético, es uno de los grandes nombres de la actual racha de 14 victorias seguidas. «Clement pasó por la etapa que pasan muchos futbolistas, porque en principio había jugado poco al inicio, habíamos hablado bastante con él de las cosas que creíamos que tenía que mejorar para aportarle todo lo que traía al equipo y nos encontramos con una persona maravillosa, noble, trabajadora, consciente de sus virtudes y sus defectos. Y cuando uno sabe de eso, compite bien. La verdad que tiene una personalidad importante que nos ayuda y ojala que pueda seguir en esta línea, porque lo está haciendo muy bien», añadió. EFE/ir