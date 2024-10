Simeone: «Si hubiéramos tenido contundencia, habríamos ganado 6-4»

Redacción deportes – Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó desde la falta de «contundencia» la derrota por 4-2 y la eliminación de su equipo en cuartos de final de la Liga de Campeones, hasta el punto que consideró que si el conjunto rojiblanco hubiera tenido tal destreza habría vencido por 6-4 al Borussia Dortmund.

«Yo la interpretación que hago es que, en los dos partidos, las situaciones de gol que tuvimos los dos equipos siempre fueron mejores las nuestras. Ni que hablar el primer partido, donde la ventaja pudo ser superior. En este partido atravesamos un primer tiempo donde tuvimos la primera ocasión con Álvaro muy importante que no pudimos resolver con gol», lamentó en la rueda de prensa en el estadio Signal Iduna Park.

«En el segundo tiempo, el equipo empezó muy bien, tuvo situaciones de gol, la de Ángel (Correa) que fue muy buena, que definió bien, pero se fue al lado del palo. Ellos no tuvieron ese tipo de situaciones, pero fueron contundentes. No pudimos tener la contundencia. Si la hubiéramos tenido, habríamos ganado 6-4. No pudimos», abundó.

«El esfuerzo de los chicos fue muy bueno. El primer partido pudimos haber ganado con más ventaja y hoy, si esa diosa fortuna, venía un poco de nuestro lado posiblemente podíamos habernos encontrado con otro resultado», continuó Simeone, que insistió: «Para mí, la explicación es clara; nos faltó contundencia en la parte ofensiva y defensiva. No creo que se explique mejor de esta manera».

«Es parte de este juego maravilloso. ¿Mejorarla? Sí se puede, claro. Parte como una esencia natural que tiene cada uno, que alguno tiene en mayor porcentaje», indicó Simeone, que cambió en el descanso a Álvaro Morata porque buscaba «lo que hizo Correa en la segunda mitad» y que achacó la ausencia de ocasiones después del 4-2 a que su equipo no pudo «generar las situaciones» que había «generado antes».

«Creo que el partido en el primer tiempo estuvo controlado en el sector izquierdo y menos controlado en el derecho. Nos atacaron bastante por ese sector. La contra que tuvimos fue muy importante, que no pudimos resolver bien. Todos los pasajes importantes fueron para el lado contrario. El 3-0 de Lino con aquella parada del portero en el Metropolitano, la de Ángel que fue antes del 2-1…», repasó.

«Y, cuando nos pusimos 2-2, que estábamos en el mejor momento, hicieron muy buen gol, rompiendo por el mismo sector donde nos lastimaron todo el partido y ya el cuarto vino en consecuencia y que evidentemente nos alejó de poder empatar», agregó. EFE